Milei respondió a las críticas por su discurso contra la ideología de género: “Vamos a seguir acelerando” El Presidente escribió un extenso posteo en X, en el que aclaró su pensamiento al respecto y acusó a “las élites globales y locales” de haber llevado adelante “actos de falsa indignación”.

Luego de haber recibido varios cuestionamientos por su discurso en contra de la ideología de género y el movimiento “woke” en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei aclaró su pensamiento al respecto, pero aseguró que va “a seguir acelerando” con su batalla cultural.

A través de un mensaje que publicó en su cuenta de X, el mandatario nacional rechazó los cuestionamientos y sostuvo que “las élites globales y locales” llevaron adelante “actos de falsa indignación”.

“Hace unos días nos paramos en el estrado del Foro de Davos y le dijimos en la cara a las élites globales que la ideología que hace décadas pretenden imponerle al mundo nos está condenando al fracaso”, comenzó diciendo el líder libertario.

En este sentido, ratificó que, “escudados en buenas intenciones y discursos bien pensantes”, ese sector “pretende imponer una agenda cuya única consecuencia es la expansión infinita del Estado; y en consecuencia, la muerte de la libertad”.

“Dijimos que como no tienen argumentos para defender sus ideas, utilizan la estigmatizacion, la categorización y las falacias para desprestigiar a quienes tienen el coraje de enfrentarlos”, agregó.

Para Milei, como respuesta a su discurso en Davos, estos grupos “tildaron a Elon Musk de nazi”, lo que calificó como una “falacia ad hominem”, y lo “acusaron de decir cosas” que no dijo, lo que consideró que fue una “falacia del hombre de paja”.

En su posteo, el mandatario apuntó contra Jorge Macri y contra los periodistas Ernesto Tenembaum y Alejandro Borensztein.

“Todos se montaron a una campaña de indignación frente a supuestas cosas que nunca dijimos, con el solo fin de hacer daño y anotarse un poroto político en la pequeña disputa electoral argentina”, señaló.

Más temprano, el jefe de Gobierno porteño brindó una entrevista en Radio Mitre, en la que se refirió a la polémica por las palabras del Presidente y sostuvo que le gustaría “que abogue más por la unidad de Argentina que por seguir instalando nuevas divisiones”.

“Tomar un caso y de eso plantear que todos son iguales, a eso me parece una injusticia brutal”, opinó Jorge Macri, opinando sobre una de las partes del discurso del libertario.

“Cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos”, había dicho Milei.

Para defender su postura, recordó el reciente caso en Georgia, Estados Unidos, de una pareja homosexual que fue condenada a 100 años de cárcel por abusar de sus 2 hijos adoptivos.

“Somos liberales. El respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo es parte de nuestro ADN. Lo que no vamos a tolerar nunca, y lo que la sociedad ya no tolera más, es pretender imponer desde el Estado un trato desigual frente a la ley, con el único fin de obtener privilegios y seguir expandiendo el Estado del que los políticos ladrones roban”; aclaró este domingo Milei.

Por último, el jefe de Estado aseguró que no lo “conmueve sus actos de falsa indignación” y que no lo “van a hacer sentir culpable de algo” que no es.

“No somos nosotros los que tienen que andar encubriendo actos de abuso. Ni tampoco nos van a torcer la mano con sus campañas de difamación. No le funcionó a (Sergio) Massa en la campaña, no les va a funcionar a ustedes tampoco. No importa que hayan traído al mismo estratega para ensuciarnos”, completó, haciendo referencia al consultor español Antoni Gutiérrez-Rubí, que asesora al mandatario porteño.

Y cerró: “Frente a cada curva que ustedes quieran inventar, nosotros vamos a seguir acelerando. Porque a diferencia de ustedes, nosotros sabemos hacia dónde tenemos que ir para rescatar este país de sus garras. No se pongan en nuestro camino. La libertad avanza y nada impedirá que lo siga haciendo”.