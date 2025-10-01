Milei reúne a su Gabinete en medio de las tensiones por el caso José Luis Espert El Presidente encabeza un nuevo encuentro en el marco de la recta final de la campaña hacia las elecciones legislativas.

El presidente Javier Milei encabeza este miércoles una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, en un clima atravesado por dos factores: el reciente respaldo que recibió en Estados Unidos y la controversia que golpea al diputado José Luis Espert, acusado de haber recibido dinero de un empresario ligado al narcotráfico.

El encuentro fue el primero tras el regreso del mandatario de su gira por Washington, donde obtuvo un gesto de apoyo del republicano Donald Trump, movimiento que trajo algo de calma a los mercados financieros y a la presión cambiaria. Milei llegó a Balcarce 50 pasadas las 9 junto a su hermana y secretaria general, Karina Milei, para encabezar desde las 10 el tradicional cónclave semanal en el Salón Eva Perón.

La reunión estuvo marcada por el impacto político del informe judicial estadounidense que vinculó directamente a Espert con Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Río Negro y con pedido de extradición por narcotráfico y fraude. Peritos de Texas aseguraron que el legislador libertario recibió en febrero de 2020 una transferencia de 200.000 dólares proveniente de un fideicomiso ligado al empresario.

El caso Espert impacta en el Gabinete

La situación reavivó viejas tensiones internas. Tanto Karina Milei como el asesor presidencial Santiago Caputo habían cuestionado en su momento la candidatura de Espert en la provincia de Buenos Aires, aunque finalmente el Presidente logró imponer su nombre en la lista.

El tema también escaló a nivel público. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó que Espert brinde explicaciones y fue tajante: “No podemos aceptar que alguien vinculado a aportes del narcotráfico esté en nuestras filas, cuando estamos combatiendo ese flagelo de frente”, sostuvo en diálogo con Radio La Red.

A las dificultades judiciales se sumaron problemas en la campaña: el lunes, Milei tuvo que suspender actividades previstas en Ushuaia debido a protestas y manifestaciones en su contra, lo que obligó a bajar una caminata junto a sus candidatos.

Tras el encuentro de ministros y secretarios, el vocero presidencial Manuel Adorni tiene previsto brindar una conferencia de prensa, la primera en casi dos semanas, para dar detalles de lo conversado y fijar la postura oficial frente a la crisis interna.