Milei y otro fuerte apoyo a las Sociedades Anónimas Deportivas: “No más socialismo pobrista en el fútbol” El Presidente destacó que las principales figuras de la Selección que va a jugar la final de la Copa América provienen de clubes gerenciados por SAD, que fueran habilitadas por el DNU 70 que desreguló la economía, pero que todavía no fue reglamentada. Se espera una definición inminente en los próximos días

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei expresó hoy un fuerte apoyo a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), en un momento clave porque se espera una inminente reglamentación de los artículos que habilitaron el gerenciamiento privado de los clubes, incluido en el decreto 70/2023 que desreguló la economía. Lo hizo mediante varios mensajes publicados en redes sociales, en los que destacó que las principales figuras de la Selección integran equipos manejados por empresas.

“Pregunta técnica: si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas, ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol. VLLC”, publicó el jefe de Estado, con un gráfico que repasaba los nombres de cada jugador del Seleccionado y el escudo de su club.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con Claudio Tapia a la cabeza, no sólo rechazó de manera pública el gerenciamiento empresario de los clubes, sino que emitió declaraciones formales votadas por asamblea y avaló las presentaciones judiciales que se hicieron para bloquear su puesta en vigencia. Detrás se encolumnó la dirigencia del fútbol, aunque hay un sector minoritario que apoya un esquema de privatización parcial, que promueve el presidente de Estudiantes, Sebastián “Bruja” Verón. Otro actor decisivo y que tiene su propio modelo de apertura al sector privado es Mauricio Macri.

La declaración del Milei surge en un momento clave, porque se espera que con la llegada de Federico Sturzenegger al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas estará entre las primeras decisiones. En concreto, y como publicó Infobae los últimos meses, el DNU 70 autorizó el ingreso de capital privado a los clubes de fútbol pero su puesta en vigencia quedó sin definición, mientras hay recursos de amparo pendientes y una definición en la Corte que todavía no se expidió.

El artículo 335 de ese decreto ordenaba incorporar en la Ley de Sociedades Anónimas que “no podrá impedirse, dificultarse, privarse o menoscabarse cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, si la misma está reconocida en esta ley y normas complementarias”. En tanto, el artículo 345 estableció que “las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas dispondrán de un año, contado a partir de la reglamentación del presente, para modificar sus estatutos a efectos de adecuarse a los términos previstos por aquel, lo que deberá ser aplicado sin perjuicio del cumplimiento de los mandatos preexistentes”.

Sturzenegger tiene un rol clave en la reglamentación de todos los artículos vinculados al ingreso voluntario de capitales a los clubes. Una muestra de eso es que el empresario y presidente de La Liga, la máxima categoría del fútbol en España, Javier Tebas, vino a la Argentina a mediados de mayo pasado para explicar el funcionamiento de las SAD su país. En ese encuentro estuvieron Federico Sturzenegger -cuando todavía actuaba como asesor sin cartera-, el secretario de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, Daniel Scioli, la diputada Juliana Santillán -delegada de Milei en el tema SAD- y el empresario World Eleven, Guillermo Tofoni. El dirigente español llegó junto a Marc Terradas y Leticia Zuloaga.

El presidente Milei hoy le dio un empujón al tema tanto por su mensaje como porque reprodujo varios posteos sobre el tema de las SAD y el rechazo que expresa la AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia. “Podemos seguir viendo el fútbol europeo exportando talento, o tener al mejor fútbol en nuestras canchas… la diferencia está en las reglas de juego y en los incentivos! Las Sociedades Anónimas Deportivas son la solución a la pobre calidad de nuestro fútbol local!”, expresó el economista Adrián Ravier en la red X y fue reposteado por el jefe de Estado.

MIRA TAMBIÉN La inflación en Argentina durante junio fue del 4,6%

“Es la típica hipocresía de la izquierda, critican o están en contra de los cambios, pero aprovechan los resultados de lo que se oponen. Es similar al caso de cuando vociferan por la industria nacional pero son los primeros en comprarse el iPhone de última generación”, publicó la cuenta Escuela Austríaca de Economía, que es una de las que mayor interacción tiene con Milei y que tuvo también hoy un retuit. Al igual que el abogado Alejandro Fargosi, que planteó que “los socios de los clubs tienen menos protección legal que los de las sociedades anónimas”.

Fútbol, dinero y política

En una entrevista en abril pasado se había abordado el tema de la reglamentación de los artículos del decreto 70/23. “Argentina no puede retener sus jugadores, no se les puede pagar y no hay infraestructura donde puedan entrenar. Somos cuna de cracks y esos cracks se van del país muy jóvenes”, aseguró la diputada Santillán, en quien el primer mandatario delegó el tema. Tofoni confirmó que en la Argentina podría concretarse en un plazo muy corto “una inversión de entre 2.500 y 3.000 millones de dólares” de capitales extranjeros, tanto de Estados Unidos como del mundo árabe. “Los inversores están esperando la reglamentación, para saber si se van a respetar los contratos”, advirtió.

En esas frases están reflejados los temas que involucra la autorización de las SAD. Inversiones rápidas y multimillonarias, donde se entremezcla la política.

INFOBAE