Misiones: por una mochila con tres kilos de drogas, descubrieron un bunker con tres toneladas

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina incautaron tres toneladas de droga luego de que un hombre arrojara un mochila en un inmueble de la provincia de Misiones.

Operativo sorpresa en la ruta nacional N°14

En el marco del Plan “Guacurarí” impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, los uniformados del Escuadrón 49 “San Vicente” realizaban un procedimiento en la ruta nacional N°14 cuando observaron que dos hombres circulaban a toda velocidad en una moto con el objetivo de embestir el puesto de control.

Tras la colisión, uno de los sospechosos descendió de la motocicleta, entró a un domicilio, que funcionaba supuestamente como un búnker, donde quiso darse a la fuga y arrojó una mochila en el trayecto con cinco paquetes que contenían 3 kilos 232 gramos de cannabis sativa.

En este contexto, intervino el Juzgado Federal de Oberá, que autorizó el allanamiento el inmueble por parte de los gendarmes. Las autoridades llevaron a cabo el operativo junto a personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Misiones” y encontraron 158 bultos en los que había un total de 3.393 kilos 80 gramos de marihuana, distribuidos en 4.679 ladrillos.

La droga fue secuestrada por disposición del juez interventor, al tiempo que en el allanamiento se descubrieron documentos del dueño del lugar y un dispositivo con GPS transmisor.