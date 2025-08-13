Misterio en Neuquén: Una cruz gigante hecha con piedras y vidrio molido apareció en un parque La Municipalidad investiga el origen de esta figura de 30 metros con puntas de flecha. Fue retirada por su potencial riesgo ambiental y patrimonial.

Un hallazgo inesperado en el Parque de los Dinosaurios, ubicado en el barrio Melipal de la ciudad de Neuquén, encendió la curiosidad de las autoridades y de los vecinos. En plena área protegida apareció una figura de grandes dimensiones con forma de cruz y cuatro “puntas de flecha”, confeccionada con materiales trasladados expresamente hasta el lugar. Hasta el momento no se sabe quiénes realizaron la intervención ni con qué finalidad.

La Municipalidad de Neuquén tomó conocimiento del hecho el viernes, a partir de un llamado del presidente de la comisión vecinal de Melipal. La respuesta oficial estuvo a cargo de la Subsecretaría de Medioambiente y Protección Ciudadana, que montó un operativo para retirar la estructura por considerarla un riesgo para la fauna, la flora y las personas que transitan por el parque.

El procedimiento no fue sencillo. Participaron seis integrantes de la guardia ambiental, además del presidente de la comisión vecinal, y el trabajo se extendió por casi cinco horas. Se trató de la “erradicación” completa de los elementos que conformaban el símbolo.

Según explicó Francisco Baggio, responsable del área, la figura medía aproximadamente 30 metros y estaba formada por un contorno de “piedra bocha”, con el interior relleno de vidrio molido.

La cantidad de vidrio sorprendió a las autoridades. Baggio detalló que se retiró “un metro cúbico de vidrio” de la escena, lo que equivaldría casi al volumen de un bolsón de arena lleno. También llamó la atención que las piedras utilizadas no se encontraban en las inmediaciones, por lo que necesariamente fueron transportadas desde otro lugar. “Llama la atención que las piedras tampoco están en las inmediaciones, así que tuvieron que transportarlas”, indicó el funcionario en diálogo con LMNeuquén.

Hasta el momento, la investigación no logró establecer quién o quiénes llevaron adelante la intervención. Baggio sostuvo que podría tratarse de “un ritual religioso o cultural”, aunque aclaró que “todo son conjeturas” ya que no hubo testigos que observaran movimientos o actividad inusual en la zona. Según su análisis, el despliegue requerido implicó “mucho tiempo, mucho trabajo y la intervención de más de una persona”.

En cuanto a la posibilidad de que se tratara de una obra artística, el subsecretario remarcó que en ese caso “habría una publicación o algún intento de difusión para tanto esfuerzo”. Asimismo, señaló que cualquier acción de ese tipo en un espacio público debe contar con autorización municipal y, en el caso de áreas protegidas como esta, directamente está prohibida.

El funcionario insistió en que no se busca “ser irrespetuosos con ningún tipo de expresión religiosa o cultural”, pero que es necesario llamar la atención de quienes realizaron la intervención para que comprendan que no se pueden llevar a cabo estas acciones en un espacio de uso público y valor científico. En una entrevista con LU5, Baggio destacó que el Parque de los Dinosaurios es de “suma importancia” para el patrimonio paleontológico, arqueológico y geológico de la ciudad.