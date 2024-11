Murió la única sobreviviente del derrumbe en el apart hotel de Villa Gesell María Josefa Bonazza falleció hoy en un hospital de Balcarce, a los 79 años, luego de varias internaciones. Su marido, Federico César Ciocchini, fue la primera víctima de la tragedia.

A casi un mes del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik, en la localidad bonaerense de Villa Gesell, falleció la única sobreviviente de la tragedia, María Josefa Bonazza quien, previo a su rescate, pasó alrededor de ocho horas atrapada bajo los escombros.

Con 79 años, la mujer falleció en el Hospital Municipal Felipe A. Fossati, de Balcarce, su ciudad natal. Ella había sido trasladada de urgencia al nosocomio, el 13 de noviembre, como producto de una descompensación. Luego de pasar una semana en terapia intensiva fue dada de alta pero, producto de una recaída, volvió a ingresar al establecimiento sanitario, en donde finalmente murió.

Su esposo, Federico César Ciocchini, de 84 años, se convirtió en la primera víctima fatal de la tragedia que dejó ocho fallecidos.

Josefa, conocida en su entorno como “Pelusa”, era dueña de un local de ropa junto a sus hermanas y pudo dejar testimonio de la tragedia. “Escuchamos dos explosiones muy fuertes y luego se produjo el desplome del edificio”, relató la jubilada en una entrevista con Radio 100.9. Cuando el estruendo se disipó, se encontró inmovilizada entre los restos de lo que había sido su departamento. Lo último que escuchó de su esposo fue un quejido de dolor.

Bonazza recordaba durante la entrevista radial: “Trataba de tranquilizarme, al tiempo que notaba que mi marido no me respondía. En los primeros minutos, le pedí que no se moviera, que ya nos iban a rescatar”, añadió. A pesar de no recibir respuesta, mantuvo la calma. Las extremidades del lado derecho se encontraban presionadas y solo podía mover la mano, el brazo y la pierna izquierda. A su vez, había dos corrientes de aire tenues que le permitían respirar.

Atrapada y sin posibilidades de movimiento, Josefa se concentró en sobrevivir. “Siempre estuve lúcida. Me encontraba aprisionada y sin posibilidad de moverme. Entonces, empecé a utilizar las técnicas de yoga para poder respirar mejor, aun sabiendo que estaba bajo los escombros”, describió. También rezó, a pesar de que desde hace años no lo hacía.

Con las horas empezó a recuperar cierta movilidad en las manos y, entonces, intentó atraer la atención de los rescatistas. “Comencé a hacer sonidos en código Morse pidiendo auxilio. Marcaba la palabra S.O.S.”, explicó, golpeando el concreto que la rodeaba para que alguien pudiera oírla.

Cerca de las 10 del martes pasado, del día de la tragedia, los ecos de las voces de un equipo de rescate, la llenaron de esperanza. En medio de una nube de polvo, vislumbró un pequeño haz de luz a través de un hueco. Al escuchar los sonidos de los rescatistas, continuó emitiendo golpes hasta que lograron ubicarla. Luego de un arduo esfuerzo, el equipo de bomberos logró sacarla con vida. Sin embargo, su esposo no tuvo la misma suerte.

“El único consuelo que me queda es que lo de él fue instantáneo, no sufrió nada”, lamentó. El matrimonio había llegado a Villa Gesell un día antes del colapso del Dubrovnik. Estaban alojados en una vivienda de su propiedad en edificio “Alfio 1″, contiguo al hotel derrumbado. Habían viajado con la idea de acondicionar su departamento con vistas a la temporada de verano.

Tras su rescate, recibió atención inicial en el hospital local y fue trasladada en un helicóptero sanitario al Hospital Interzonal de Mar del Plata. La tragedia le dejó fracturas en el hombro izquierdo y en la muñeca derecha, lesiones que luego trató en el Hospital Felipe A. Fossati de Balcarce, donde finalmente falleció.

Aparte de Ciocchini, la lista de fallecidos es: María Rosa Stefanic (52), antigua propietaria del hotel, y su sobrino, Nahuel José Stefanic (25) como así también el carpintero Fabián Javier Gutiérrez (54) y los plomeros Mariano Troiano (47), Ezequiel Matu (38) y Matías Chaspman (27). Por último, apareció el cuerpo de Dana Desimone (28).