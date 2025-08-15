Myriam Bregman dice que “hay olor a 2001”

La ex diputada nacional y referente del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman afirmó hoy que el presidente Javier Milei está “desconectado de la realidad social” y consideró que, tras el discurso que dio el mandatario el viernes por la cadena nacional, “hay olor a 2001”.

“Hay olor a 2001, porque (el discurso de Milei) parecía esos manotazos de ahogado que dio (el ex presidente Fernando) De la Rúa, a último momento cuando daba una conferencia de prensa y anunciaba el ‘megacanje’ y que vos sabías que todo iba hacia el precipicio”, afirmó.

Bregman aseveró que Milei “está desconectado de la realidad social y cumpliendo las órdenes de quienes están gobernando realmente, que son el Fondo Monetario y la banca internacional”, en declaraciones al programa “Sin corbata” que se emite por Splendid AM 990.

Agregó que en el e discurso presidencial del viernes “todo lo que dijo es ilegal, primero, porque habló de emitir resoluciones y demás y él no puede dictar DNU sobre ese tipo de materias. Está prohibido en el artículo 99 de la Constitución, no puede dictar DNU sobre todo lo que sea materia tributaria”.

Para la dirigente del FIT lo que dice Milei “es lo que el Fondo Monetario Internacional le dicta y ahora vienen por más, porque el Fondo le dijo que avance con una nueva reforma laboral y que avance con una reforma jubilatoria”.

“Decir de dónde sale el dinero cuando se genere un gasto es profundamente neoliberal, incluso en una democracia capitalista, porque se supone que se aspira a un estado de bienestar”, manifestó.

De igual modo cuestionó que haciendo lo contrario, el presidente Milei fue hace unos días a la Sociedad Rural a decirle que bajaba las retenciones ¿Él dijo de dónde va a salir el dinero que le está evitando cobrar a esos sectores? No, no lo dijo”, subrayó.