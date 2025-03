“Nadie me trajo información de que había barrabravas”, dijo la jueza Karina Andrade Se trata de la magistrada que ordenó la liberación de los detenidos durante la marcha de jubilados del pasado miércoles.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de todas las personas que fueron detenidas durante la marcha de los jubilados que se realizó el pasado miércoles, dijo que “nadie” le dio información acerca de que “había barrabravas”.

“Nadie me trajo información de que había barrabravas”, señaló la magistrada, quien indicó además que “hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos mínimos”.

En tanto, expresó: “De los detenidos, teníamos uno que solo decía que era mexicano. Las investigaciones no están cerradas. El Ministerio Público Fiscal, al menos hasta lo que yo conozco, las tiene en pleno trámite y yo soy la jueza de la causa por lo que no puedo expedirme personalmente”.

“Yo no declaré la nulidad de las detenciones y esto es lo que explica que las investigaciones puedan seguir a cargo del Ministerio Público Fiscal. Mi argumento fue estrictamente jurídico apegado a la Constitución y mi decisión no fue espontánea”, dijo.