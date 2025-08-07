Nueva etapa de inscripción para pedir Becas Progresar

El Gobierno del presidente Javier Milei habilitó la segunda convocatoria 2025 del programa Becas Progresar, una iniciativa que apunta a acompañar económicamente a jóvenes de todo el país para que finalicen sus estudios, accedan a la educación superior o se capaciten en oficios clave para el desarrollo productivo.

La nueva etapa de inscripción se divide en dos tramos. Del 4 de agosto al 1 de septiembre estará habilitada para la línea de Finalización de la Educación Obligatoria, destinada a quienes aún deben terminar el secundario. Luego, del 18 de agosto al 5 de septiembre, se abrirá el registro para Educación Superior y Progresar Enfermería.

Para poder aplicar al Programa Becas Progresar 2025, es condición ineludible estar registrado en Mi Argentina y, contar con una caja de ahorro o billetera virtual a nombre de la persona que se inscriba. Los trámites no requieren intermediarios.