Nuevas maneras de sobrevivir cuando no entiendes algo en inglés

En el mundo en el que vivimos es cada vez más imprescindible hablar y dominar el inglés. En casi todos los anuncios para puestos de trabajo, desde el más general hasta el más especializado, se requieren el conocimiento hablado y escrito, de la lengua de William Shakespeare.

El inglés es desde hace décadas la lengua oficial en el mundo de los negocios, las finanzas, el turismo, la ciencia, la tecnología, la medicina, el cine o la música popular. También es el idioma que usan los organismos internacionales, los medios sociales digitales y el mundo del deporte, entre otros muchos campos.

Aun así, hay muchas personas que encuentran difícil entender el inglés hablado porque no es una tarea en la que las escuelas insistan lo suficiente. Para esas personas ya existe un software que hace de traductor de audio de inglés a español. Primero transcribe el audio a formato escrito y después, lo traduce para que pueda ser leído.

España, a la cola en hablar inglés…

El Reino Unido fue el primer imperio que impuso su idioma después de las guerras contra la Francia de Napoleón. Le siguieron los Estados Unidos, que dominan el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Pero parece que España haya vivido ajena a esta realidad global durante todo este tiempo, porque sigue siendo uno de los países con niveles más bajos de conocimiento del inglés en su entorno

No es un mal mediterráneo o del sur de Europa, porque en Portugal, Grecia y los Balcanes el uso del inglés está mucho más extendido. Se puede hablar perfectamente en Atenas o Lisboa, donde siempre han visto las películas que vienen de Hollywood en versión original subtitulada y no tienen el oído tan duro.

Eso sí, dentro de España, las comunidades autónomas bilingües; es decir, País Vasco, Galicia y las zonas más urbanas de Cataluña tienen niveles de conocimiento del inglés que están por encima de la media española.

…Países Bajos, a la cabeza

Es difícil encontrar lugares donde realmente el aprendizaje del inglés llegue a un nivel de hablarlo con fluidez. Las poblaciones de Países Bajos, los países escandinavos y el este de Europa tienen uno de los mejores acentos a la hora de expresarse. Sin embargo, los Países Bajos lideran todos los ránkings.

Allí no se doblan las películas ni las series de televisión, una de las principales causas de que el nivel de inglés de los holandeses sea tan alto. Los niños crecen escuchando el inglés como parte de su cultura y lo hacen desde una edad muy temprana. Es algo que no sucede en los países que tienen una audiencia importante de películas y programas de televisión doblados, como Francia o Alemania. Y España, como decíamos más arriba.

También hay parte que se explica por el espíritu emprendedor de los neerlandeses. East India, la primera multinacional del mundo, se fundó en 1602. En ese mismo año, se abrió en Ámsterdam el primer mercado bursátil moderno, lo que sería el prototipo de la Bolsa que conocemos hoy, para que el comercio internacional fuera más fácil.

Eso ha hecho que muchas de las grandes empresas internacionales, como Shell, Unilever, Heineken o IKEA tengan sus oficinas centrales en los Países Bajos. Y así se crea un buen círculo vicioso, o mejor dicho, virtuoso: más gente que habla inglés, casi como su lengua materna hace que más empresas quieran instalarse allí.

Argentina está en el punto intermedio

Argentina ocupa el mejor puesto en América Latina. El dominio del inglés es alto, según el índice EF de nivel de inglés. El país tiene una puntuación de 562 puntos sobre 700 y es el único que está en nivel “alto” de los 20 países de América Latina. A nivel global, Argentina ocupa el puesto 30 de los 111 países del mundo donde se hicieron las pruebas.

El país está por detrás de Suiza, Letonia, Estonia, pero por delante de España, que ocupa el puesto 33. En cuanto a la clasificación de ciudades, la capital, Buenos Aires, vuelve a ocupar el primer puesto de la región. Es la ciudad con mejor dominio de inglés, entre otras capitales con dominio alto como Berlín, Atenas, Seúl, Kuala Lumpur o París. En este caso, Madrid, capital de España, está solo un puesto por detrás.

Más inglés en el trabajo

Como adelantábamos al inicio, el inglés es cada vez más importante en el empleo. En la última década, los datos muestran un desarrollo cada vez mayor del nivel de inglés en el lugar de trabajo. Como los mejores puestos requieren un nivel de inglés cada vez más alto, los profesionales ganan en motivación para estudiar.

También las empresas les empujan a formarse. Cuando alguien ya sabe algo de inglés, estar en contacto con el idioma en el entorno laboral le ofrece practicarlo en el día a día, algo que es clave y que suele faltar en las clases de inglés que ofrecen las escuelas. Es otro círculo de la virtud que hace que aumente el nivel de inglés de los adultos de más de 30 años.

También hace que el nivel entre los adultos presente cierta homogeneidad, aunque eso puede hacer aún más grandes las desigualdades en aquellos lugares donde si no hablas inglés, no hay trabajo. Por eso, un software que transcriba el audio que no entiendes y lo traduzca al español puede ayudarte mientras sigues estudiando.