Nuevo apagón en el AMBA: el pico del corte afectó a más de 620.000 usuarios y un tercio de ellos aún siguen sin luz Por segunda vez en el día se derrumbó el suministro de energía eléctrica en el AMBA. El corte ocurrió alrededor de las 12:40 del mediodía y sigue a una mega interrupción que alcanzó a 550.000 usuarios por la madrugada.

Un segundo apagón afectó este mediodía el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), esta vez especialmente a los clientes de la distribuidora Edesur a raíz de una falla en dos líneas de alta tensión que también implicaron salidas de máquinas de generación en medio de las altas temperaturas. Son las mismas causas del corte que se vivió en la madrugada. Así lo indicaron fuentes oficiales y del sector a Infobae que apuntaron a la falta de mantenimiento, pero no hubo todavía una versión oficial en on the record sobre el origen del desperfecto.

La Secretaría Energía estimó en 622.000 a los usuarios alcanzados en un inicio y dijo que comenzó un proceso de “normalizaciones parciales”. A las 16 horas aún había 196.000 usuarios afectados. “Se restableció el 70% de los usuarios inicialmente afectados por el evento”, afirmaron fuentes oficiales.

Los cortes de electricidad se hicieron sentir en varios barrios porteños e, incluso, en dependencias públicas como la Casa Rosada -donde hubo tres interrupciones consecutivas-, Ministerio de Economía, Congreso de La Nación y Legislatura Porteña. Todos los servicios de Subte funcionan con interrupciones.

“Informamos que se produjo una falla en una línea de alta tensión que afecta a varias de nuestras subestaciones. Nuestros técnicos se encuentran trabajando para restablecer el servicio. Nos mantenemos en contacto”, publicó Edesur en la red social X.

A las 15:00, además, se registró un “colapso de tensión” en la región NEA, según confirmaron fuentes oficiales. La visión del Gobierno es que en esa región hay muchos aires acondicionados de baja eficiencia.

En el microcentro porteño, en tanto, en medio de los cortes, hubo una explosión en un cable de alta tensión. Se trata de una construcción debajo de la vereda que fue interrumpida por personal de una empresa tercerizada. “Se produjo un escape de gas con deflagración” que afectaron a un hombre que fue trasladado al Hospital Argerich con quemadura vía aérea superior. Dos operarios fueron atendidos por el SAME, informó la policía.

Corte porteño

La caída del servicio cerca de las 12.40 quedó reflejada en un desplome en la demanda de potencia eléctrica en los datos en tiempo real que publica la empresa administradora del mercado mayorista de energía eléctrica, Cammesa. El consumo en la zona del AMBA pasó en minutos de 9.436 MW a 8.620 MW, según esos mismos datos. Un retroceso de poco más de 800 MW.

Al momento de la publicación de esta nota, en varios barrios porteños usuarios reportaban cortes de luz, pero no había datos oficiales de la cantidad de afectados porque se encuentra caída la página del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Las líneas A, B, C, D y E de Subte se encuentran afectadas. “El servicio de todas las líneas de subte en el día de la fecha se está prestando con interrupciones y alteraciones en forma intermitente debido a la inestabilidad del servicio que provee el distribuidor externo de energía eléctrica. Los mantendremos informados de las novedades que surjan del servicio”, informó la empresa Emova.

Los cortes de servicios se dan en un contexto de altas temperaturas. En CABA y el Conurbano bonaerense la máxima prevista para hoy es de 35 grados, aunque la sensación térmica ya alcanzó los 42.1 grados al mediodía. El cielo permanecerá algo nublado durante toda la jornada.

Corte De Luz En La Línea B

“El corte que está ocurriendo en este momento obedece a una falla en dos líneas de alta tensión de 220 KV de Costanera-Hudson, propios del sistema de distribución de la empresa Edesur. Afecta el sur del GBA y sur de CABA. Hay 800 MW de corte de servicio y 2.500 MW de generación fuera de servicio”, informó la Secretaría de Energía de la Nación.

“No hay inconvenientes para atender con normalidad el resto del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El ENRE está investigando para proceder conforme al marco regulatorio en lo que a multas y sanciones se refiere”, agregó Energía.

En medio de la crisis, la secretaria de Energía, María Tettamanti, se trasladó a SACME, el centro de operaciones que comparten Edenor y Edesur, para supervisar los trabajos paliativos.

Desde Edenor, en tanto, aseguraron que prestan servicio con normalidad. “Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la empresa no reporta interrupciones significativas en su área de concesión, garantizando el suministro a sus usuarios”, dijo la compañía y destacó las medidas preventivas y trabajos de mantenimiento en su red que lleva adelantes. Edenor anunció recientemente un plan de inversiones de 1.275 millones de dólares para el período 2025-2029.

Caos vehicular

La Ciudad informó que desplegó un operativo especial con agentes de tránsito y seguridad y asistencia en los puntos críticos por el nuevo apagón en el Centro y Sur porteño, en barrios como La Boca, Barracas, o la zona de Plaza de Mayo.

Más de 50 semáforos dejaron de funcionar de las más de 4.000 intersecciones semaforizadas. Actualmente, cuentan con el apoyo del Cuerpo de Agentes quienes están ordenando las intersecciones. Están trabajando 300 agentes de tránsito.

Segundo corte del día

No es el primer apagón del día. A las 5:25 horas de la madrugada de este miércoles 5 de marzo de 2025, un corte de energía había afectado a una amplia franja de la Ciudad y varios barrios del sur del Conurbano bonaerense. Estimaciones de la Secretaría de Energía ubicabaron la cifra de daminificados en torno a 550.000 usuarios en el momento inicial del corte y en 250.000 los usuarios sin servicio poco antes de las 8 de la mañana. Cerca de las 9, mientras tanto, el servicio estaba reestablecido en términos de demanda.

Según fuentes del sector eléctrico, el corte se originó por la salida de la doble terna de alta tensión de 220 kV que conecta la subestación Bosques-Hudson, operada por la empresa EDESUR, lo mismo que sucedió este mediodía. El evento de la madrugada había desencadenado en la pérdida de la Central Dock Sud (CC Dock Sud) y la Central Térmica Ensenada de Barragán (CT Barragán), generando un desequilibrio en la frecuencia eléctrica del sistema, que llegó a bajar a 49.12 Hz. Como consecuencia, se activaron sistemas de alivio que provocaron una reducción de 500 MW en la Gran Buenos Aires.

El fallo se produjo en un contexto de creciente presión sobre el sistema energético, lo que resultó en una interrupción del servicio eléctrico para miles de usuarios, especialmente en zonas clave de la Ciudad y la zona sur del Conurbano. A pesar de que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) no había informado sobre las causas del incidente al momento del corte, las fuentes vinculadas al sector eléctrico indicaron que aún se desconocían los motivos exactos que originaron la desconexión de las líneas de alta tensión.