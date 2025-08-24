Nuevo competidor se suma al turismo de compras en frontera Tienta a la franja noroeste (Catamarca, Rioja, Salta y Jujuy) con precios entre 30 y 75% más bajos.

Una nueva frontera se les abrió a los vehículos argentinos rebosantes de dólares baratos que cruzan la cordillera hacia Santiago de Chile, Temuco, Iquique, Coyhaique, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas en busca de electrónica, ropa, calzado y ahora heladeras y lavarropas y a los que, del otro lado, pasan desde la Mesopotamia a Ciudad del Este o Asunción del Paraguay.

La tercera alternativa incorporada en el mapa del turismo de compras se señaliza con ciudades fronterizas hasta ahora solo conocidas en el vecindario regional, como Bermejo, Villazón y Yacuiba. Queda en Bolivia y tientan a la franja noroeste argentina (Catamarca, Rioja, Salta y Jujuy) con precios entre 30 y 75% más bajos, desde calzado, indumentaria y neumáticos hasta pequeños electrodomésticos como celulares, notebooks y televisores.

Alrededor de 3.000 argentinos por día cruzan hacia Bolivia. Ese dato siempre es relativo porque la frontera es por lo menos “permeable”, lo que beneficia al contrabando y también a quienes pasan a comprar – para su propio consumo – y no tienen que declarar nada si no pasan por un puesto fronterizo y migraciones. Y se le suman precios bajos, el negocio es redondo. Por ejemplo, un aire acondicionado de 3.000 frigorías que en Salta cuesta cerca de 700.000 pesos argentinos, en Bermejo se trae por menos de 330.000. Asimismo, se consiguen pantalones por $6000 hasta camperas deportivas por $ 120.000 la docena, 12 jeans: $130.000, 12 zapatillas: $220.000, 3 termos: $40.000. Una sustancial diferencia con las compras en Chile o Paraguay mismo.

Las ventas no son únicamente “hormiga”, sino que se mayorea con descuentos a pequeños comerciantes que buscan abastecerse a bajo costo y luego revender sus productos en el mercado local. Más habituados a la ida y vuelta transfronterizo, aceptan normalmente pesos argentinos, dólares verdes e incluso billeteras digitales. Pero además, a diferencia de Chile, complementan las operaciones comerciales con servicio logístico a la demanda desde nuestro país.

Fueron desarrollados tours grupales desde las provincias norteñas que incluyen transporte, asesoramiento en trámites fronterizos, guías especializados que llevan a las zonas de compra más convenientes. Y se ponen a disposición taxis privados que no se comparten, a fin de transportar cargas importantes de mercadería sin contratiempos.

Los trámites oficiales se realizan al llegar al cruce fronterizo de Aguas Blancas, por el Paso Internacional Puerto Chalanas, donde los argentinos deben presentar su DNI y registrar la fecha estimada de retorno. El ticket entregado por las autoridades luego tiene que ser presentado en la Aduana para el control y escaneo obligatorio del equipaje.

Ciudades fronterizas como Aguas Blancas y Salvador Mazza se convirtieron en estacionamientos gigantes para tours de compras. Se cobra una tasa municipal extra de $1000 argentinos por auto para ingresar, similar a un peaje.

