Nuevo jefe e intervención en el área de Discapacidad

Pocas horas después de despedir a Diego Spagnuolo por el escándalo de los audios de presuntas coimas, el Gobierno Nacional oficializó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El nuevo interventor del organismo será el doctor Alejandro Alberto Vilches que se desempeñaba hasta ahora como Secretario de Gestión Sanitaria.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la “primera misión” de Vilches será “realizar una profunda auditoría en el área”. La intervención del organismo se produce de manera inmediata tras la destitución de Diego Spagnuolo, implicado en las grabaciones que denuncian una presunta red de cobro de retornos a laboratorios por la compra de medicamentos. En ese marco, Adorni adelantó que el nuevo interventor profundizará la gestión de auditorías y la revalidación de pensiones para “garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan”.

La rápida designación de Vilches y el anuncio de una auditoría profunda son la respuesta del Ejecutivo a uno de los mayores escándalos que enfrenta ya que en los audios se menciona a Karina Milei.