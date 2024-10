Nuevos chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández: “Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo” Datan de agosto de este año, los cuales fueron sumados a la causa por violencia de género contra el ex presidente.

En el marco de la causa por violencia de género que enfrenta el ex presidente Alberto Fernández, se dieron a conocer nuevos chats entre Fabiola Yañez y el ex mandatario. Se trata de conversaciones recientes que ya forman parte del expediente.

Yañez presentó ante la Justicia una copia certificada de los mensajes que se encuentran en su teléfono. Esto tiene lugar luego de que la ex primera dama se negara a entregar su celular al Ministerio Público Fiscal de Madrid para que se logre extraer la información del dispositivo.

Parte de la conversación, fue revelada en el programa Somos Buenos de TN. “Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María. Las tienen. Esto es grave”, le dijo Fernández a Yañez el 3 de agosto, pocos días antes de que se presente formalmente la denuncia, y sigue: “Ahora aparecieron tus diálogos. Van a contar historias a partir de ahí. Van a venir contra mí”.

“Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”: los nuevos chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

“De Clarín lo llamaron a Fioribello (abogado de Yañez). Estoy muy mal. Hasta ahora no tenían nada. Solo charlas entre ella y el marido”, le dijo a Yañez, quien responde: “Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”.

La ex primera dama agregó: “Así no se juega, Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me jugás en contra y me traicionás. También sé lo que le andás diciendo de mí por atrás”.