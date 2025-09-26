Orrego, entre los gobernadores que más respaldan el impulso de las pymes Seis mandatarios y una vice destacaron la importancia de los Estados provinciales en el respaldo de emprendimientos locales.

Un grupo de seis gobernadores, entre ellos Marcelo Orrego de San Juan, y una vicegobernadora de diferentes signos políticos destacaron la importancia del apoyo estatal a los emprendimientos provinciales durante un evento sobre financiamiento para pymes realizado en Bariloche. Algunos de ellos deslizaron críticas al Gobierno en un contexto de tensión entre los mandatarios locales y Nación, a un mes de las elecciones.

Alberto Weretilneck (Río Negro) comenzó diferenciando a las provincias de las responsabilidades del gobierno nacional: “El gran tema de Argentina es su inestabilidad macroeconómica. Siempre se nos quiere hacer aparecer como responsables del desequilibrio económico del país. Mucho de lo que pueda pasar en nuestras economías regionales tiene que ver con las condiciones macroeconómicas. La viabilidad de los proyectos productivos se relaciona con las tasas de interés, con lo cual nuestro radio de acción se limita mucho”.

Una de las entidades organizadoras del evento que congregó a los mandatarios fue el Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo público interprovincial que impulsa y asiste los fondos de garantía provinciales destinados a las pymes. En este sentido, el gobernador de Río Negro apuntó que “el Fondo de Garantías Río Negro (Fogarío) tendrá una importancia trascendental” en tanto “el interior del país se distingue por los emprendimientos familiares”.

En su turno, el primer mandatario provincial, Marcelo Orrego comentó que en 2018 se creó Garantía San Juan, a través de la que “benefició 600 empresas y emprendimientos”. En paralelo destacó algunos hitos del gobierno nacional: “En la macro es un país que tiene estabilidad fiscal, hemos podido desarrollar el RIGI y eliminamos el cepo”.

Qué dijeron los demás gobernadores que participaron

Por su parte, Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, afirmó: “En el esquema actual de la demonización del Estado como el pie grande que todo lo paraliza, hay que tener claro que el Estado tiene que intervenir en la economía para potenciar”.

“Lamentablemente, y es una cuestión ideológica, el gobierno nacional utiliza muy poco las palabras producción y trabajo”, sostuvo. Y agregó: “Necesitamos un gran acuerdo nacional entre lo público y lo privado y entre las distintas miradas ideológicas. El objetivo de desarrollarnos lo compartimos todos”.

En este sentido, fuentes del CFI indicaron a El Economista que “los 23 gobernadores son desarrollistas” y hacen hincapié en el empleo y la producción: “Hay más acuerdo de lo que se cree”, comentaron.

Respecto del Fondo de Garantías Pampeanas (Fogapam), Ziliotto planteó: “Es una consecuencia de salir de esa permanente grieta que nos quieren instalar con las pretendidas dicotomías entre lo público y lo privado, entre el Estado y el mercado”. A su vez, señaló que, entre las herramientas desarrolladas por el gobierno provincial, “el Fogapam es el que ha dado el resultado más inmediato”, y advirtió que tuvo un alto nivel de receptividad por parte de las pymes.

Existen 17 fondos de garantía provinciales en distintas fases, en su mayoría impulsados por el CFI. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció el nuevo fondo de garantías de su distrito, el Fogasal, “para que las pymes y emprendedores salteños accedan al crédito y puedan crecer con el acompañamiento del Estado”. El proyecto de ley para su creación se presentará la semana próxima.

“Argentina solo puede salir adelante si trabajamos todos juntos, dejando de lado los egoísmos de la política que tanto daño le han hecho a nuestro país, olvidando que hay elecciones y pensando en las próximas generaciones”, afirmó. Además, sostuvo que hay que “dejar de lado la política y las ideologías” y remarcó la necesidad de diálogo y consenso.

Hugo Passalacqua, mandatario de Misiones, resaltó las características de su provincia: el 40% de los habitantes es menor de 18 años, un tercio de las tierras son selva -que no resignará- y la mayor producción es el oxígeno. El Fondo de Garantía Misiones (Fogami) fue implementado hace pocos meses apoyado en estos rasgos: “El Fogami busca facilitar el acceso al crédito para que las pymes crezcan, generen empleo y fortalezcan el desarrollo local. Con esta herramienta buscamos darles confianza a los emprendedores y respaldar un crecimiento inclusivo en toda la provincia”, dijo el gobernador.

El Fondo de Garantía de Jujuy (Fogajuy) tiene apenas un año, “pero es muy exitoso y prometedor”, advirtió el jefe local Carlos Sadir. Explicó que la minería, pese a que importantes empresas de capitales extranjeros se encargan de su explotación, “demanda muchísimos proveedores locales que están incentivados por el gobierno provincial porque hay compromiso de que utilicen mano de obra y proveedores locales”. “El Fogajuy les permite [a emprendedores y pymes] acceder al crédito que, de otra manera, no llegarían”, indicó.

Ricardo Quintela (La Rioja) no asistió al evento, pero envió a su vicegobernadora, Teresita Madera, en representación. “El Fondo de Garantías Público de La Rioja (Fogaplar) ayuda a que las pymes puedan sostenerse en nuestra provincia. Las pymes son oportunidades y, para los gobiernos locales, esas oportunidades son fuentes laborales”, dijo.

A su vez, Madera remarcó que “casi 16.000 pymes han cerrado en el país en este año y nueve meses de gestión”: “Lo que no hagan los gobiernos nacionales son competencias a colocar en los gobiernos locales, por eso los gobiernos locales constituyen una herramienta cercana para ayudar a las pymes”. “Nadie se salva solo”, concluyó.

Fuente: El Economista.-