Pablo Moyano, molesto con Cristina : “Las cartas no suman para nada” "Las cartas de la ex presidenta no suman para nada, no suman. Llamen a una reunión del PJ y matémonos ahí adentro, no públicamente", sostuvo el dirigente gremial.

