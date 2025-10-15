Pánico en un colegio: tres alumnos sufrieron quemaduras por la explosión de un experimento Ocurrió en una institución en Palermo. Uno de los adolescentes tiene comprometido el pecho y la cara. La madre de un alumno también resultó lesionada y fue asistida en el lugar.

Tres menores sufrieron quemaduras por la explosión de un experimento en un colegio de Palermo. La madre de un alumno también resultó lesionada y debió ser asistida en el lugar. El brutal episodio ocurrió este miércoles por la mañana durante una Feria de Ciencias en el Colegio Guadalupe.

Rápidamente, las autoridades alertaron a la Policía y minutos después personal de la Comisaría Vecinal 14-A se dirigieron al lugar.

Ambulancias de SAME trasladaron a las víctimas. A causa del violento impacto, un adolescente de 16 años, el más afectado, fue trasladado al Hospital Gutiérrez con quemaduras en el pecho y la cara.

Además, otros dos menores, de 13 y 14 años, tuvieron que ser llevados al centro de salud con lesiones similares. Todo sucedió mientras realizaban el experimento del volcán, tal como sucedió en el colegio de Pergamino.

La madre de un alumno también resultó con quemaduras en las manos y fue atendida por personal del SAME en el lugar.

“Fue durante una Feria de Ciencias donde se hizo el experimento del volcán que terminó explotando”, explicó María Cornejo, mamá de una alumna, en diálogo con TN.

En el mismo sentido, explicó que los estudiantes estaban dentro de un aula cuando sucedió todo. “Uno de los chicos de cuarto año resulto bastante herido, están todos muy shockeados”, especificó sobre el momento del impacto.

“Es la misma historia del volcán con mala instrumentación, habiendo pasado esto hace re poco (la explosión en una escuela de Pergamino). Nosotros no sabíamos de qué era el experimento sino hubiéramos sugerido que lo cancelaran”, sumó la mujer.

Sobre el final, Cornejo aclaró que por el momento tienen poca información sobre la situación de los heridos. “Los chicos estaban muy asustados, son muchos alumnos y están conmocionados”, señaló y aclaró que los estudiantes ya están siendo retirados de la institución por sus padres.

“Estaban haciendo un experimento con alcohol, explotó y se le prendió fuego la remera al chico. Mi hijo me dijo: ‘hubo una explosión, fue terrible’“, detalló el padre de otro alumno. “Vieron a un par de nenes con la ropa incendiada, corriendo en el patio”, agregó otra mamá.

“El chico se prendió fuego de pies a cabeza”

Federico, un estudiante de tercer año, habló con los medios y brindó un dramático testimonio: “El chico se prendió fuego de pies a cabeza, es conocido, estamos todos muy conmocionados. Estaba al lado mío, vi que se prendió fuego entero”, expresó.

En el mismo sentido, dijo que un profesor corrió a buscar un guardapolvo y se lo tiró encima para poder controlar las llamas. “Otro profesor se le tiró encima para apagarlo, pero el nuestro se escondió”, lamentó.

“Son tres, dos más chicos y uno más grande. Sé que estaban manipulando alcohol y fuego. El fuego lo manipulaban los chicos, estaban los profes dando vueltas, pero no había ninguna precaución, no había ningún tipo de extintor, nada”, completó.