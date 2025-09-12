Paritaria en un sector clave de trabajadores llevó el sueldo inicial a casi $2.000.000 Es una de las actividades con mejores ingresos en la actualidad.

La Asociación Bancaria comunicó este jueves los montos correspondientes a la actualización salarial de agosto de 2025, en el marco de las paritarias del sector. El salario inicial quedó establecido en $1.876.720,94, al que se suma una participación en las ganancias de $54.250,14, lo que eleva el total a $1.930.971,08.

En paralelo, se informó que para el “Día del Bancario/a” se fijó un monto mínimo de $1.673.031,80, que será corregido en futuras actualizaciones.

En lo que respecta a la participación en ganancias, registrará una suba desde los $53.251,40 a los $54.250,14. Además, el salario total ascenderá desde $1.895.421,83 a $1.930.971,08. El retroactivo se abonará junto con los salarios del mes de septiembre.

Según el comunicado, esta actualización se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales, tanto brutas como netas, habituales y no habituales, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales. La suba acumula en los ocho meses del año un 19,5% sobre los salarios de diciembre de 2024.

“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, subraya el comunicado firmado por el secretario general, Sergio Palazzo, que difundió la actualización a través de su cuenta en la red social X.