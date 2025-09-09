Pasaportes argentinos con fallas: qué hacer si se detectan los problemas de seguridad Desde el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) advirtieron los pasos a seguir en caso de que se trate de un documento con fallas de tinta.

La aparición de fallas de seguridad en pasaportes argentinos es un tema que preocupa, sobre todo a las personas que deben hacer un viaje en poco tiempo. Más de 200.000 documentos se encuentran en revisión, por lo que resulta fundamental conocer lo que hay que hacer en caso de hallar estos problemas.

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) considera que hay cerca de 6.000 pasaporte afectados por esta falla en la tinta de seguridad.

El problema en cuestión tiene que ver con el uso de una partida defectuosa de tinta negra de seguridad que acerca una firma alemana, con la que se trabaja hace 12 años. Más allá de que ya fue retirada, hay muchos que llegaron a emitirse y actualmente pueden presentar complicaciones.

Las autoridades advirtieron que se debe comprobar que el número de documento esté dentro del rango de la serie AAL afectado: AAL314778 – AAL346228, AAL400000 – AAL607599 y AAL616000 – AAL620088.

Qué hacer si tengo un pasaporte argentino con una falla de seguridad

Más allá de que no se observen grandes fallas a la vista, si los pasaportes están dentro de ese rango se recomienda hacer el reclamo y dirigirse en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) o al consulado argentino, en caso de encontrarse fuera del país.

El trámite puede derivar en que se emita un pasaporte nuevo, en caso de que se compruebe la falla en la seguridad del documento.

Un punto valioso a tener en cuenta es que, en caso de que falte poco tiempo para viajar, se entregue un pasaporte de emergencia para que se facilite la salida de Argentina. En paralelo, se trabajará en el nuevo documento para tener su versión definitiva.

Cabe mencionar que el RENAPER advirtió que, más allá de que tengan la falla, estos pasaportes siguen considerándose documentos legales para las personas que estén a la espera de la emisión del nuevo pasaporte.