Pasaportes defectuosos: emitieron miles de documentos con “fallas invisibles” y ahora piden a los argentinos que los devuelvan, ¿cómo detectarlos? Desde el Gobierno nacional dijeron que hubo un “incidente” con la tinta; se trata de un error que se identifica en los controles migratorios e impide viajar.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) emitió miles de pasaportes defectuosos que fueron entregados por el Consulado argentino de San Pablo, Brasil, a argentinos que residen en el exterior. Fuentes del Gobierno confirmaron que se trató de un “incidente” con la tinta y que el error sólo lo detecta el escáner de los aeropuertos, lo que impide viajar a quienes portan el documento.

En este contexto, el consulado que entregó estos miles de documentos de viaje envió un correo a los argentinos que los recibieron para que los devuelvan a la oficina diplomática. Este error podría significar una vulneración en la seguridad que tiene hoy el pasaporte argentino para viajar a al menos 170 países sin visa.

Fuentes del gobierno dijeron que se trató de “un incidente” provocado por “una tinta negra de seguridad suministrada por una empresa alemana, que ha sido la proveedora exclusiva de las máquinas durante los últimos 12 años”.

Además, expresaron que es una falla “invisible al ojo humano y solo detectable por equipos de lectura en puestos migratorios”.

“Una vez registrada, las partidas afectadas fueron retiradas y se aplicaron todos los protocolos correspondientes. Desde hace varias semanas, la situación se encuentra resuelta, y la producción continúa con normalidad”, indicaron desde Renaper.

Y agregaron: “El Renaper, en coordinación con Migraciones y Cancillería, trabajó para que, en caso de detectarse alguna anomalía en la medida de seguridad del pasaporte, se pueda advertir que se trata de un pasaporte legal emitido por el organismo, garantizando así el tránsito del ciudadano y notificando sobre la reposición del ejemplar”.

Sin embargo, se desconoce cuántos casos más pueden haber. Incluso, podría afectar también a quienes viven en la Argentina.

Cómo detectar pasaportes falsos y qué hacer

Si bien, como explicó el Renaper, se trata de una falla indetectable al ojo humano, las libretas ahora inválidas son aquellas pertenecientes a la serie “AAL” con las enumeraciones AAL314778 hasta AAL346228, AAL400000 hasta AAL607599 y AAL616000 al AAL620088, aunque los defectuosos no son todos sino que fueron aleatorios.

MIRA TAMBIÉN Dudas por la presencia de Milei en el búnker de LLA este domingo

En caso de haber recibido un pasaporte con esta falla con la tinta, el ciudadano argentino recibe un correo electrónico por parte del consulado ubicado en San Pablo en el que se pide la devolución del documento para verificar su validez. En caso de que exista, se imprimirá uno nuevo.

Por otro lado, en caso de que se trate de un pasaporte entregado en el país, el Renaper es quien directamente deberá notificar al ciudadano para que devuelva la libreta y así sea sometida a la revisión de la tinta.