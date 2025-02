Patricia Bullrich anunció que darán de baja los permisos para cultivar marihuana “Vamos a empezar de cero”, anunció la ministra, quien precisó que ya conformó un equipo coordinado con el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, adelantó que el Gobierno dará de baja los permisos para cultivar marihuana. “No es ley el desvío a la venta ilegal”, dijo la funcionaria de Javier Milei.

“Algunos creen que no hace daño, pero se ha convertido en una droga muy peligrosa. El THC —la sustancia que te cambia la neurología— que hay en Argentina es de 18%, mientras que la que está legalizada en Uruguay se acepta hasta un 2%. Es como una soja transgénica”, comenzó explicando la titular de la cartera de seguridad y aseguró: “Hemos tenido un problema muy serio”.

En un diálogo con Jonatan Viale en el programa “¿La Ves?”, al aire de TN, Bullrich anunció: “Vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero”. Según los datos aportados por la ministra, bajo la gestión de Alberto Fernández, “se aprobaron más de 300 mil permisos para sembrar marihuana”. “Más otros 30 mil que podían sembrar para venderle remedios a otros, remedios que no están avalados por el ANMAC, remedios que no necesariamente, que son muchas veces caseros”, agregó.

De esta manera, mencionó un hecho puntual para ejemplificar algunas de las irregularidades detectadas en la gestión de los permisos del REPROCANN —Registro del Programa de Cannabis—. “Hemos encontrado en la hinchada de Colón a un hombre que venía con un carnet del REPROCANN, que no era de él por supuesto, que tenía permiso para sembrar 18 plantas. Y en realidad tenía 18.000. Nos lo llevamos detenido”, relató y específico: “Tenía un sistema, con luces, 24x7x365”.

En agosto del año pasado, el Gobierno nacional introdujo algunos cambios al régimen de cannabis de uso medicinal, al modificar cuestiones vinculadas con los requisitos de inscripción y los rangos permitidos de plantas de flores cultivadas. Así, establecieron como “requisito excluyente” para solicitar el carnet de parte de médicos y ONG’s “contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta del Cannabis”, además de tener la indicación médica para el uso de cannabis y sus derivados, elaborada por un profesional autorizado, y haber suscrito al Consentimiento Informado Bilateral.

Por otro lado, fijaron que las asociaciones civiles o fundaciones deban tener como parte de su objeto social la prosecución de los objetivos previstos para el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis.

Para eso, debían acreditar “su efectiva vinculación, con un carnet o constancia emitida a los efectos de acreditar representación por la institución respecto de las personas registradas en REPROCANN para las cuales cumplirá el rol de cultivador”.

Ahora, el Gobierno pretende revisar todos los permisos otorgados. “Ya hablamos con el ministro de Salud, Mario Lugones, armamos un equipo y vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero, porque hecha la ley, hecha la trampa”, reiteró Bullrich.

Al ser consultada sobre si este accionar no iría contra la legislación vigente, alegó: “Es ley el cannabis medicinal, pero no el desvío para la venta ilegal”. “Este descontrol hace que tengamos menos marihuana en la frontera, que la sembrada en cualquier lugar del país”, sumó.

En este contexto, aprovechó la oportunidad para apuntar contra algunos sectores del kirchnerismo. “Lo que genera violencia es la impunidad, no la marihuana. No nos votaron la ley antimafia, ni la de reiterancia, ni la del registro genético de ADN. No nos votaron ninguna ley que mandamos”, lanzó y preguntó: “¿Qué política criminal tienen?”.

Hasta el momento, el certificado tenía una vigencia de 3 años, desde la fecha de emisión. Tras el anuncio de la ministra, se espera la publicación de la normativa en el Boletín Oficial para conocer la letra chica de la iniciativa y qué sucederá con quienes se dediquen al cultivo de cannabis.