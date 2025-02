Patricia Bullrich aseguró que la sociedad “pide a los gritos” intervenir la Provincia La ministra de Seguridad se sumó al pedido de Javier Milei y dijo que la renuncia del gobernador Axel Kicillof ayudaría a “solucionar el problema” de la inseguridad en el conurbano.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó el pedido de renuncia que el presidente Javier Milei le hizo al gobernador Axel Kicillof y aseguró que la sociedad “pide a los gritos” intervenir la provincia de Buenos Aires para “solucionar el problema” de la inseguridad.

“Si usted mira cualquier encuesta, dice que quien está en condiciones de arreglar la inseguridad en la Provincia es el gobierno del presidente Milei y el Ministerio de Seguridad nacional. Todos lo dicen, lo dice la sociedad en un 80 por ciento. Nos están llamando a los gritos. Por eso el Presidente dice: ‘Córrase y deje a los que saben y a los que tienen la filosofía contraria’”, señaló Bullrich.

Las declaraciones de la funcionaria se producen luego de que Milei le reclamara a Kicillof que renuncie a su cargo para habilitar una intervención federal y aplicar su propia política de seguridad en la Provincia. El reclamo del primer mandatario se produjo en el marco de la conmoción por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada durante un robo en La Plata, un caso que reavivó el debate sobre la inseguridad en el conurbano bonaerense y generó fuertes cruces entre funcionarios de la Nación y la Provincia.

“Ayer Kicillof, en un acto, de una manera provocadora, dijo: ‘Bueno, podemos trabajar juntos si el Presidente está acá y no en Estados Unidos’. El gobernador habló como un sobrador, se tomó el tema con poca seriedad cuando hay familias llorando. El Presidente le respondió hoy a las 7 de la mañana; yo ayer hablé y dije que lo que estaba diciendo el gobernador era una falta de respeto porque no dijo ‘necesito ayuda, por favor, voy a adherir a las teorías que hacen bien a la seguridad’. Fue soberbio, chicanero. ¿Así toma un problema frente a los millones de ciudadanos con miedo? No se necesita una respuesta del gobernador porque el primero que habló sobradamente, con soberbia, fue él”, sumó Bullrich.

La ministra aseguró que la política de seguridad que aplican en la Casa Rosada es “mucho mejor” que la impulsada por la administración bonaerense, a la que definió como ”la filosofía del delincuente”.

“Lo que dice el Presidente es ‘si nos montamos sobre una estructura que está mal diseñada y queremos solucionar el problema, como en algún momento se planteó, poniendo gendarmes y prefectos, nos montamos en una estructura con problemas, lo único que vamos a hacer es contagiar a nuestras fuerzas y generar un problema arriba de un problema’”, señaló en declaraciones a A24.

Bullrich aseguró que el modelo que proponen desde la Nación implica “correr, intervenir, que se vaya el gobernador como dijo el Presidente, intervenir esa fuerza y trabajar casi haciendo algo totalmente diferente y con una filosofía de mano dura”.

Si bien admitió que el reclamo de Milei fue “fuerte”, la funcionaria alegó: “Más fuerte es todos los días levantarse con ese nivel de asesinatos violentos: abuelos torturados en sus casas, gente que es arrastrada en los autos, entraderas… eso es más violento todavía. (…) Se necesita un cambio de raíz”.