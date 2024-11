Petri: “Hay tolerancia cero para las irregularidades y los abusos de poder” El ministro de Defensa reveló que tomaron "conocimiento de que podrían existir situaciones de acoso y abuso por parte de Mengo" y precisó que están "garantizando que las víctimas puedan denunciar".

El ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró este jueves que le pidió la renuncia al jefe de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), brigadier Fernando Luis Mengo, “porque hay tolerancia cero para las irregularidades y los abusos de poder”.

“Aquí no se usan aviones para trasladar diarios o llevar amigos, aquí hay austeridad, ejemplaridad y no hay encubrimiento o complicidad. La única posición posible era pedir el inmediato relevo”, afirmó Petri.

Asimismo, el ministro de Defensa remarcó: “Hay tolerancia cero para los abusos de poder, las irregularidades, para la utilización de bienes públicos para cuestiones privadas. A partir de la confirmación de estos 32 vuelos irregularidades decidí relevar al brigadier Mengo como jefe de la Fuerza Aérea”.

“Por supuesto que lo consulté previamente al presidente y éste inmediatamente respondió, estas cosas no son tolerables para nuestro Gobierno. El jefe del Estado Mayor Conjunto, (Xavier Julián) Isaac desconocía estos hechos porque no estaban en los manifiestos”, sostuvo el funcionario en declaraciones a LN+.

Petri reveló que tomaron “conocimiento de que podrían existir situaciones de acoso y abuso de parte de Mengo” y precisó que están “garantizando que las víctimas puedan denunciar judicialmente y que no van a sufrir represalias, esto es fundamental”.

“El 99 por ciento de las Fuerzas Armadas por no decir el 100 está alineada con esta decisión, estos ejemplos no los quieren, quieren los buenos ejemplos, por ejemplo, de los soldados que murieron defendiendo la Patria”, señaló.

Y cerró: “Javier Milei es un presidente que dice lo que piensa y hace lo que dice y habla sin eufemismos, anteriormente me habían preguntado si la vicepresidente participa en decisiones de Defensa y había dicho que no y no participa en otras decisiones del Gobierno, eso lo transparentó ayer el presidente. No me hace ruido, ella es la presidente del Senado”.

El desplazamiento del jefe de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), brigadier Fernando Luis Mengo, generó un escándalo dentro de la fuerza y del Ministerio de Defensa, ya que las acusaciones en su contra debido al “uso indebido de aeronaves de la institución” y a presuntos casos de acoso en esa cartera estarían confirmadas.

Fuentes oficiales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que la acusación hecha por una mujer contra Mengo “no sería la única, pero además hasta acá ninguna demanda avanzaba porque las cajoneaban”.

“Toda denuncia de este tipo queda a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y es esta área la que avanza con la investigación. Pero en estos casos el director de la DNIEM, Marco Alberto Constenla, habría ordenado cajonear estas causas debido a la amistad que mantiene con Mengo”, precisaron los voceros consultados.

Constenla junto con su antecesor en la DNIEM Francisco Javier Moliterno y otros “amigos” del jefe de la Fuerza Aérea viajaban juntos en helicópteros oficiales a Entre Ríos a disfrutar de algún asado y otras actividades.

Justamente, usar una aeronave de la FAA para este tipo de viajes de placer está prohibido y fue una de las causas por las cuales el ministro de Defensa, Luis Petri, desplazó a Mengo.

De hecho, habría varios videos de seguridad en los cuáles se los ve partir con rumbo a esa provincia y que ya estarían en poder del Gobierno Nacional.

Asimismo, el ahora ex jefe de la Fuerza Aérea también usaban aviones oficiales para trasladar amigos y familiares a otras provincias para “pasear y hacer turismo”.

La amistad de Mengo y Constenla habrían generado que este último lo cubriera en las denuncias por presunto abuso sexual o acoso, por lo que ninguna de ellas avanzaba.

Sin embargo, una mujer de la fuerza, al ver que no prosperaba su demanda, y sabiendo de la amistad y algo más (se habla de acuerdos comerciales) entre ambos, decidió ir directamente a

contar su caso a funcionarios de la gestión de Javier Milei y de allí se lo comunicaron a Petri, quien lo desplazó.