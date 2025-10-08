En una movida que busca acercar la tecnología a más usuarios y promover el consumo responsable, Mercado Libre presentó su nuevo programa Plan Canje, una alternativa que permite renovar el celular de manera simple, segura y 100% online.
La propuesta funciona así: los usuarios pueden entregar su smartphone usado y recibir hasta $700.000 acreditados en su cuenta de Mercado Pago, según el modelo y el estado del dispositivo. Ese monto puede utilizarse para comprar un teléfono nuevo dentro de la misma plataforma.
Los equipos disponibles para esta modalidad están señalados con el distintivo plan canje dentro del sitio, y abarcan las principales marcas del mercado.
Además, desde el 30 de septiembre, Mercado Libre sumó un beneficio extra de la mano de Samsung: quienes adquieran un nuevo celular de esa marca mediante el programa podrán ahorrar hasta $550.000 adicionales, combinables con el crédito obtenido por la entrega del dispositivo anterior. Los productos elegibles aparecen con el sello Ahorrá con Plan Canje.
PASO A PASO PARA ACCEDER AL PLAN CANJE DE MERCADO LIBRE
- Elegís un celular con Plan Canje
Iniciá sesión y seleccioná un celular nuevo con este logo.
- Cotizás tu celular usado
Vamos a hacerte algunas preguntas para saber en qué estado está.
- Comprás el celular nuevo
Usá el medio de pago que prefieras.
- Entregás el celular usado
Cuando recibas el celular nuevo vas a tener que llevar el usado a una sucursal de Andreani.
- Analizamos tu celular
Vamos a confirmar que esté en las condiciones que nos indicaste. Si no es así, la cotización puede cambiar.
- Recibís el dinero en Mercado Pago
Te lo vamos a acreditar en hasta 30 días después de entregar tu celular.