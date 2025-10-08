Plan canje de celulares de Mercado Libre: paso a paso, cómo ahorrarte hasta $700.000 El gigante de las ventas online lanzó un plan muy atractivo.

En una movida que busca acercar la tecnología a más usuarios y promover el consumo responsable, Mercado Libre presentó su nuevo programa Plan Canje, una alternativa que permite renovar el celular de manera simple, segura y 100% online.

La propuesta funciona así: los usuarios pueden entregar su smartphone usado y recibir hasta $700.000 acreditados en su cuenta de Mercado Pago, según el modelo y el estado del dispositivo. Ese monto puede utilizarse para comprar un teléfono nuevo dentro de la misma plataforma.

Los equipos disponibles para esta modalidad están señalados con el distintivo plan canje dentro del sitio, y abarcan las principales marcas del mercado.

Además, desde el 30 de septiembre, Mercado Libre sumó un beneficio extra de la mano de Samsung: quienes adquieran un nuevo celular de esa marca mediante el programa podrán ahorrar hasta $550.000 adicionales, combinables con el crédito obtenido por la entrega del dispositivo anterior. Los productos elegibles aparecen con el sello Ahorrá con Plan Canje.

PASO A PASO PARA ACCEDER AL PLAN CANJE DE MERCADO LIBRE