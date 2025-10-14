Plazo fijo con tasas en alza: cuánto paga cada banco hoy Los bancos ajustaron sus tasas al alza. ¿Qué banco conviene más para invertir hoy?

Este martes 14 de octubre, los bancos actualizaron sus tasas de interés para plazos fijos a 30 días, y varias entidades superaron por primera vez en meses la barrera del 50% de Tasa Nominal Anual (TNA).

Esta tendencia obliga a los inversores a comparar cuidadosamente las opciones disponibles antes de depositar su dinero, ya que la diferencia de rendimiento entre bancos puede traducirse en miles de pesos de ganancia.

¿Qué banco paga más hoy martes 14 de octubre?

Este martes 14 de octubre, el Banco VOII lidera el ranking de tasas de interés para plazos fijos online a 30 días, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 53%, lo que equivale a un rendimiento mensual del 4,42%.

Justo detrás se posicionan Banco CMF y Bica, con tasas del 52,5% y 52% respectivamente, disponibles tanto para clientes como para no clientes, lo que las convierte en alternativas competitivas dentro del mercado financiero.

Ranking de tasas de interés de los principales bancos

El Banco Central (BCRA) actualiza periódicamente la tabla comparativa de tasas, que incluye los 10 bancos con mayor volumen de depósitos y aquellos que informan la tasa ofrecida a no clientes:

Banco VOII: 53%

Banco CMF: 52,5%

Banco Bica: 52%

Banco REBA: 48%

Banco Mariva: 48%

Banco Meridian: 48%

Crédito Regional: 48%

Banco de la Provincia de Córdoba: 46,5%

Banco de Corrientes: 44,5%

Banco del Sol: 44%

Banco Macro: 44%

Banco Galicia: 43%

Banco Hipotecario: 43%

ICBC: 41,45%

Banco Comafi: 40,5%

Bibank: 40%

Banco Credicoop: 39%

Banco de Tierra del Fuego: 39%

Banco del Chubut: 39%

BBVA: 39%

Banco Nación: 39%

Banco Dino: 38%

Banco Julio: 37%

Banco Provincia: 37%

Banco Santander: 35%

Banco Ciudad: 35%

¿Cuánto se gana al invertir $ 1.500.000 a 30 días?

Para inversiones por encima del millón de pesos, Banco Voii ofrece una TNA del 55%. De esta manera, si se invierte $ 1.500.000 en un plazo fijo a 30 días en esta entidad, se obtiene una ganancia mensual aproximada de $ 65.342,47. Al finalizar el mes, el monto total será de $ 1.565.342,47.

En cambio, si se invierte en un banco con TNA del 35%, como Banco Ciudad, la ganancia mensual será de $ 43.150,60, lo que representa una diferencia de $ 22.191,87 por mes.