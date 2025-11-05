El plazo fijo es una de las opciones más utilizadas por los argentinos para resguardar sus ahorros sin asumir riesgos. Su mayor ventaja es la previsibilidad: el ahorrista conoce de antemano cuánto dinero obtendrá al finalizar el plazo establecido.

En las últimas semanas, las entidades bancarias ajustaron las tasas de interés a la baja. En la actualidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio ronda el 35%, un valor menor al ofrecido a mediados de octubre, cuando algunos bancos alcanzaban hasta el 44%.

Cuánto se gana al invertir $8.000.000 por 30 días

Con una TNA del 35%, quien deposite $8.000.000 en un plazo fijo a 30 días obtendrá $230.136,99 en concepto de intereses. Al finalizar el período, el monto total acreditado será de $8.230.136,99, al sumar capital e intereses.

Lo que rinde invertir $8.000.000 a 30 días (Foto: Banco Nación).

Cuánto paga cada banco por invertir en un plazo fijo a 30 días

  • Banco Nación: 35%
  • Banco Santander: 29%
  • Banco Galicia: 27%
  • Banco Provincia: 29%
  • Banco BBVA: 27%
  • Banco Macro: 33%
  • Banco Credicoop: 31%
  • ICBC (Industrial and Commercial Bank of China): 32,25%
  • Banco Ciudad: 28%
  • Banco Bica: 36%
  • Banco CMF: 36%
  • Banco Comafi: 32%
  • Banco de Comercio: 35%
  • Banco de Corrientes: 36%
  • Banco de Formosa: 30%
  • Banco de Córdoba: 36%
  • Banco del Chubut: 35%
  • Banco del Sol: 38%
  • Banco Dino: 32%
  • Banco Hipotecario: 32,5% – 36%
  • Banco Julio: 32%
  • Banco Mariva: 35%
  • Banco Masventas: 30%
  • Banco Meridian: 37%
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 34% – 36%
  • Banco VoII: 37%
  • Bibank: 35%
  • Crédito Regional Compañía Financiera: 38% – 37%
  • Reba Compañía Financiera: 36%

Cómo constituir un plazo fijo a 30 días, paso a paso

  1. Ingresá a tu home banking o aplicación del banco.
  2. Accedé al apartado de “Plazo fijo” o “Inversiones”.
  3. Indicá el monto a invertir (por ejemplo, $8.000.000).
  4. Elegí un plazo mínimo de 30 días.
  5. Confirmá la operación y descargá el comprobante digital.

Qué es un plazo fijo y cómo funciona

Un plazo fijo es una inversión bancaria donde el ahorrista deposita una suma de dinero durante un tiempo determinado —por lo general a partir de 30 días— a cambio de una tasa de interés fija. Durante ese lapso, los fondos permanecen inmovilizados y no pueden retirarse.

Se trata de una alternativa segura y de bajo riesgo, ideal para quienes priorizan estabilidad frente a inversiones más volátiles. Aunque los rendimientos suelen quedar por debajo de la inflación, es una herramienta tradicional para mantener el valor del dinero a corto plazo.

