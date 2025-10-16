Por el crimen del remisero en Entre Ríos, le dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Laurta La medida se decidió tras el asesinato de Martín Palacio, quien fue encontrado sin los brazos ni la cabeza.

La Justicia dictó 120 días de prisión preventiva para Pablo Laurta por el crimen de Martín Sebastián Palacio, el remisero que fue encontrado muerto en Entre Ríos.

La decisión se da luego de que Laurta se negara a declarar ante la fiscal Daniela Montangie. A su vez, quedó imputado por el delito de homicidio criminis causa bajo la sospecha de que mató a Palacio para robarle el auto y así poder cometer el siguiente delito, que fue el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

“Laurta se mostró colaborador, no nos opusimos a la cautelar más gravosa que es la prisión preventiva”, señaló su abogado José Luis Legarrate.

Legarrate hizo hincapie en que su defendido se abstuvo a declarar y, consultado por la versión que le dio, respondió: “Tengo la obligación del secreto profesional”.

Con respecto al proceso judicial, el defensor señaló: “Es un estadío del proceso penal incipiente, no hace 24 horas que se le imputó el hecho. Hay evidencias por incorporar. Sería una irresponsabilidad profesional sumar argumentos a la situación de Laurta”.

La audiencia terminó minutos antes de las 11 de este jueves y luego Laurta fue trasladado desde la sede de Tribunales de Concordia hacia la cárcel en la que está detenido.

Desde adentro de los Tribunales, el uruguayo volvió a extralimitarse ante los medios locales y deslizó una fuerte frase: “Solo fui a rescatar a mi hijo”.

La fuerte sentencia se suma a las dos que hizo en los anteriores traslados y que denota una posible estrategia que podrí llevar adelante en un juicio.

MIRA TAMBIÉN Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones tras la falla en el vuelo con destino a Córdoba

La primera vez que Laurta dijo algo fue cuando era trasladado por primera vez. “Todo fue por justicia”, señaló en aquel momento. Luego, cuando llegó a Concordia, remató: “Hay que venerarlo, es un mártir”.

Se espera que este jueves por la tarde, Laurta sea trasladado hasta Córdoba. Esto es para comenzar con la investigación por los asesinatos de su expareja y su exsuegra.

La causa por el presunto crimen del remisero se investiga por fuera del doble femicidio de Córdoba, a pesar de que en ambas el principal acusado es el uruguayo.

En Córdoba también será indagado, pero es probable que tome la misma postura que tomó este miércoles, cuando se negó a declarar.

Su abogado defensor, José Luis Legarrate, explicó que adoptaron este criterio para tener tiempo y analizar todas las evidencias que hay contra el acusado.

Entre las pruebas que pesan sobre el acusado, la última se dio este lunes, cuando la Policía de Entre Ríos y la Dirección de Investigaciones de la Policía de Salto encontró su auto.

El vehículo estaba a orillas del Río Uruguay, en una zona de montes conocida como Corralito. Según los investigadores, el sospechoso lo usó para llegar hasta el cauce desde donde cruzó a la Argentina en kayak.

MIRA TAMBIÉN VIDEO: el momento en el que Hernán Damiani se infarta en vivo y luego muere

Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de Entre Ríos, confirmó este martes que el acusado realizó un entrenamiento intensivo de 10 días para poder cruzar el río Uruguay en kayak, y así ingresar a la Argentina sin dejar rastros.