Por incidentes entre militantes, Javier Milei suspendió una caminata de campaña en Santa Fe El presidente llegó a Santa Fe para cumplir con un acto de cara a las legislativas, pero incidentes entre simpatizantes de LLA y de izquierda obligaron a la suspensión de la actividad.

El presidente Javier Milei llegó este sábado por la mañana a la ciudad de Santa Fe en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Luego del arribo y en un importante operativo de seguridad, manifestantes opositores se concentraron cerca del puerto y se generaron incidentes con la Policía. Los medios locales hablan de al menos cuatro detenidos por los disturbios.

Su visita a la capital santafesina y a la provincia de Entre Ríos se da en medio de un momento de alta tensión en el Gobierno, con su principal candidato en la lista bonaerense, José Luis Espert, en el centro de la polémica por su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, preso por causas ligadas al narcotráfico.

Algunos manifestantes en contra de la presencia de Milei se concentraron en los accesos al puerto minutos antes de la llegada del Presidente. Con banderas y pancartas, hubo forcejeos con la Policía, que quería despejar la zona, según publicó El Litoral.

En tanto, el medio local Aire de Santa Fe indicó que varias personas se concentraron en el hotel Los Silos, donde estuvo el Presidente, y que cuando la comitiva salió de allí, comenzaron con los insultos. Algunos intentaron bloquear el paso de la caravana y se generaron enfrentamientos. Por ello, la policía detuvo al menos a cuatro personas, según el portal citado.

El caos obligó a Milei a cambiar el itinerario previsto. Tenía planeado protagonizar junto a su candidato libertario Agustín Pellegrini una breve caminata por la peatonal San Martín, acompañado también por referentes locales e integrantes de la lista, según publicó El Litoral. Sin embargo, debido a los incidentes, suspendió esa actividad que lo iba a llevar al acto central.

En tanto, en medio de los disturbios y desde el hotel Los Silos, el Presidente salió al balcón del segundo piso para saludar a los militantes libertarios que también estaban presentes, mientras que la policía mantenía un perímetro para controlar a los opositores y así evitar nuevos incidentes, consignó el medio UNO.