Por qué se celebra el 10 de noviembre el Día de la Tradición 2025 Una fecha dedicada a rendir homenaje a las costumbres y valores nacionales.

El 10 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Tradición, una fecha dedicada a homenajear las costumbres y valores que forman la identidad nacional. Esta fecha fue establecida en honor al nacimiento de José Hernández, autor de Martín Fierro, un poema que retrata la vida y el espíritu del gaucho argentino, figura emblemática de la cultura rural del país.

El Día de la Tradición no solo rinde tributo a José Hernández, sino también a las tradiciones populares que pasaron de generación en generación y que conforman el legado cultural del país. En cada rincón de Argentina, esta jornada es una oportunidad para recordar las raíces nacionales y para preservar las costumbres gauchas de generación en generación.

Origen del Día de la Tradición

El origen del Día de la Tradición en Argentina se remonta a 1939, cuando la Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley N.º 4756, que estableció el 10 de noviembre como fecha para celebrar las tradiciones nacionales.

Esta iniciativa fue impulsada por Edgardo J. Míguenz y Atilio Roncoroni, quienes respondieron a la propuesta de la Agrupación Bases inspirada en las ideas del poeta y periodista Francisco Timpone, quien promovía la preservación de las costumbres gauchas.

Aunque inicialmente fue una celebración provincial, en 1975 el Congreso Nacional extendió esta conmemoración a todo el país, reconociendo la relevancia de las tradiciones populares como un legado cultural invaluable para Argentina.

¿Quién fue José Hernández?

José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en la provincia de Buenos Aires fue poeta, periodista, político y militar argentino. Desde joven, tuvo un vínculo estrecho con la vida rural argentina, aprendiendo las costumbres gauchas de su padre, quien trabajaba en las estancias del sur en el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

José Hernández es recordado principalmente por su obra Martín Fierro, dividida en El gaucho Martín Fierro (1872) y La vuelta de Martín Fierro (1879). Este poema épico retrata las vivencias y luchas del gaucho Martín Fierro, destacando valores como el honor y la justicia, y denunciando las injusticias que enfrentaban los gauchos en aquella época.

Martín Fierro se convirtió en un símbolo de la literatura argentina y en una representación de la identidad nacional, siendo reconocido como una obra fundamental que refleja la vida en las pampas y los desafíos de sus habitantes.

Además de Martín Fierro, Hernández escribió Instrucción del estanciero, un manual dirigido a los trabajadores rurales, en el que compartía conocimientos sobre la vida en el campo y el trabajo agrícola. Su influencia también se extendió a la política, donde ocupó cargos como diputado y senador provincial, defendiendo los derechos de los gauchos y las comunidades rurales.

Hernández abogó por la federalización de Buenos Aires y colaboró con Dardo Rocha en la fundación de La Plata, demostrando su compromiso con el desarrollo del país.