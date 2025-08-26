Presuntas coimas salpican a Milei: la Justicia accedió al celular de Spagnuolo y ya hizo la copia del contenido Los especialistas le entregarán los datos del teléfono del extitular de la Agencia de Discapacidad al fiscal Franco Picardi.

Avanza la pericia clave en el celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en la causa por las presuntas coimas. Los especialistas lograron acceder al equipo, ya realizaron la copia y le entregarán la información al fiscal federal, Franco Picardi.

Se trata de una copia forense que concretaron peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende de la Procuración General de la Nación.

Ahora empieza el proceso de análisis de la información en el equipo del exfuncionario, que según grabaciones habló de una supuesta trama de corrupción vinculada a la ANDIS, en la que mencionó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a un funcionario de su círculo, el subsecretario de Gestión

Institucional, Eduardo “Lule” Menem. En el equipo pueden haber datos de interés para la causa información, mensajes y documentos, o no, ya que eventualmente pueden haber sido borrados.

Al celular del ex titular de la ANDIS lo secuestraron el viernes, durante uno de los allanamientos ordenados por el juez de la causa, Sebastián Casanello, poco después de la filtración de los primeros audios de sus declaraciones con acusaciones de presuntos pedidos de coimas a laboratorios de medicamentos que trabajan con la ANDIS.

Inicialmente al exfuncionario no lo encontraron en su domicilio y luego lo hallaron en un barrio privado de Pilar. Allí le secuestraron dos teléfonos celulares, algo de dinero y una máquina para contar billetes.

Las claves de los audios de Diego Spagnuolo

“Esta gente está choreando de una manera… A mí me están desfalcando la agencia, a mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, un delincuente… Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue, pero cuando se fue, se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de las computadoras. No, no, un delincuente. “Y ‘Lule’, lo que está haciendo… está choreando de una manera… Él no está metido, pero es toda la gente de él.

Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores les van a pedir guita”.

“El tema seguramente es que a Karina le debe llegar el tres o el cuatro. Yo calculo que le debe llegar el 3% a Karina, porque seguramente le dirán: ‘Es el cinco, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria… vos Karina te llevaste el tres’. Seguramente le deben hacer una cosa así“.

“¿Te imaginás? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Me quiso meter una mina en una dirección nacional; lo frisé.

Me quiso meter de Recursos Humanos; lo frisé. No le dejé meterme nada, acá solamente me lo metió el más importante de todos…Fortuna… para chorear”.

“Yo fui y le dije: ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces donde yo vaya y toque a uno van a decir:

‘Che, flaco, está todo bien, ¿pero venís a pedirme guita con estos delincuentes? Entonces, Javi, ¿qué hago?’“.

“Yo no los jodí más, yo me limito a controlar que lo mío esté ordenadito porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas. Y yo ahí no tengo nada que ver.

No puedo tener control de lo que pasó a mis espaldas. Pero lo que yo firmo, eso está todo prolijito, y es lo que a mí me importa también”.

“La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Escuchame, ahora tenés que poner. Ya no es más el cinco, ahora tenés que poner el ocho’. Son más chorros que los Kirchner. ‘Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia’. Por teléfono, así… tac”.

“Llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan… yo esto se lo dije al presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina, olvidate. A la primera que se van a llevar puesta es a Karina“.