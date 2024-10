Presupuesto 2025: la oposición pidió convocar a los gobernadores Además, el bloque de Unión por la Patria insiste en reclamar la presencia de Luis Caputo. Encuentro Federal y el radicalismo apuestan por los jefes provinciales. Se reaviva el debate por los fondos para educación.

La intención del Gobierno es aprovechar el triunfo de ayer en el recinto en donde logró mantener el veto y avanzar rápidamente con el tratamiento del Presupuesto 2025. En esta ocasión, coincide con la intención de la oposición que, frustrada, busca dar vuelta la página rápidamente y también busca avanzar en la discusión de la ley.

Pero como era de esperar, no todos piden lo mismo para avanzar en el debate. “Nosotros mantenemos la misma línea, queremos que venga el ministro Luis Caputo a la comisión a explicar el Presupuesto”, explicó una alta fuente de Unión por la Patria.

“Podemos ver otros temas para avanzar, pero seguimos reclamando la presencia del ministro”, agregó.

Los otros temas a los que hacía referencia fue en respuesta a la pregunta de si pedirían que la comisión cite a los gobernadores peronistas. Y apunta a que el bloque Encuentro Federal le solicitó al presidente de la comisión, el libertario José Luis Espert, que cite a los jefes de los estados provinciales.

Aunque en el pedido del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto no hay nombres, la intención es que Espert llame a cuatro en particular: Rogelio Frigerio (PRO Entre Ríos), Martín Llaryora (PJ Córdoba), Maximiliano Pullaro (UCR Santa Fe) e Ignacio Torres (PRO Chubut).

Mientras en el entorno de Pichetto aseguran que Espert accedió, en el peronismo están a la expectativa. “En el último encuentro de la comisión se estableció que la presidencia iba a enviar un cronograma de reuniones con los invitados y eso todavía no sucedió”.

El pedido va a ser secundado por el bloque radical que también buscará que sus gobernadores estén presentes en el debate para que sean ellos mismos quienes les señalen a los diputados cuáles son las urgencias en cada uno de los distritos. Por el lado del radicalismo, la intención sería la de, una vez que avance el proceso de invitaciones, sumar a la lista a Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco) para que ellos también expongan las necesidades de sus provincias.

Hoy el radicalismo retoma los encuentros con el oficialismo. Esta tarde se volverán a reunir para ir delineando puntos en común con el Gobierno de cara a lo que será el próximo encuentro. El resultado de la sesión de ayer en donde el Gobierno logró consolidar el veto a la ley de presupuestos universitarios tendrá impacto en los debates futuros.

Los funcionarios de Economía ya defendieron la suspensión de la ley de financiamiento educativo -norma que establece la obligatoriedad de una inversión del Estado nacional del 6% del PBI para todos los niveles-. “Tiene que ver con la posibilidad del Gobierno de mantener el equilibrio presupuestario. No podemos cumplir con todas estas normas”, dijo el secretario de Hacienda Carlos Guberman.

El funcionario señaló que como la Nación no puede, deberían invertir los municipios para poder alcanzar ese número. Con respecto a las universidades, el funcionario explicó días atrás que la intención es la de “incrementar en términos iguales a la inflación tanto las partidas de salarios como de funcionamiento de las universidades”.

El punto que está en discusión de parte de la oposición es que no hay una recuperación de la pérdida que tienen las universidades este año. El ajuste que proponen para el 2025 es en línea con la estimación de inflación que es de 18%. “Es un número que no podemos convalidar. Si hicimos una sesión por los fondos significa que no alcanza. No importa si perdimos porque la realidad es que juntamos una gran mayoría de 160 votos que no alcanzó para los dos tercios pero sí para modificar esto en el Presupuesto cuando lo lleven al recinto”, señaló una fuente de Unión por la Patria.