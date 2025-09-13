Presupuesto 2026 y vetos en disputa: el Congreso atravesará una semana clave

La oposición busca rechazar los vetos de Milei en Diputados

Los bloques opositores Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y Coalición Cívica convocaron a una sesión especial para este miércoles a las 13 horas, a la que también se sumará el Frente de Izquierda. El objetivo central será debatir y rechazar los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica.

Los impulsores de la sesión confían en alcanzar los dos tercios de los diputados presentes, requisito indispensable para habilitar el tratamiento de estos temas según lo establecido por la Constitución Nacional. Ya lo consiguieron en una oportunidad reciente, cuando lograron sostener la ley que declara la Emergencia en Discapacidad, sumando apoyos de sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales.

En esta nueva convocatoria, también esperan contar con los votos de los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y con los cuatro integrantes del bloque Coherencia, conformado por exoficialistas que mantienen un fuerte enfrentamiento con el titular de la Cámara Baja, Martín Menem.

MIRA TAMBIÉN Hay optimismo de la oposición para tumbar los vetos de Milei

El temario incluye un total de 13 proyectos, entre los que se destacan pedidos de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, en relación a las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Otro punto que genera preocupación en la Casa Rosada es la posible modificación de la ley que regula el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta clave para el actual gobierno. Este proyecto ya fue aprobado en el Senado y ahora está en la mira de la Cámara de Diputados.