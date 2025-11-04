Primera repercusión en la UNSJ por el freno al radioteslescopio: entre la cautela y la sorpresa, a la espera de una reunión mañana en Aduana El decano de Ciencias Exactas, Jorge Castro, habló con DIARIO DE CUYO y se mostró sorprendido por la novedad y la espera de una comunicación oficial.

Este martes en la mañana se conoció mediante medios nacionales la decisión del gobierno de Javier Milei de desactivar la instalación del Radiotelescopio Argentino Chino (CART) en el Parque Nacional El Leoncito, en Barreal, Calingasta. En este sentido, consultado sobre el marco que comprende la situación, el decano de Ciencias Exactas, Jorge Castro, se mostró sorprendido por la noticia y destacó que al mediodía viajan a Buenos Aires para poder tener una entrevista con autoridades de Aduana y saber el estado de las partes que están frenadas allí desde el 3 de septiembre.

“Tenemos turno para mañana miércoles 5 y nos dieron la posibilidad de que fuéramos a hablar porque queríamos saber qué es lo que estaba sucediendo“, destacó y expresó cautela hasta obtener mayor información al respecto.

Indagado sobre la injerencia política que puede tener esta decisión por la relación que ha afianzado Milei con el gobierno de Donald Trump, Castro volvió a ser prudente y dijo: “Puede ser. Evidentemente hay algo de eso en el medio, pero bueno, estamos un poco también en la misma situación de siempre, que no hay una comunicación oficial”.

Finalmente, destacó que aún no han recibido alguna cancelación del encuentro que tendrán en Aduana este miércoles.