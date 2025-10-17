Procesaron a la influencer que usó el CUIT de cinco gobernadores, entre ellos Marcelo Orrego La influencer y cantante de 26 años podría deberá presentarse ante un tribunal en Tucumán. Es acusada de utilizar los datos de mandatarios provinciales para ingresar ropa al país y sortear los límites aduaneros.

Un año después de iniciarse la investigación, la Justicia Federal de Tucumán resolvió que Valentina Olguín sea procesada por el delito de contrabando y deba presentar su declaración ante un tribunal local. La cantante e influencer de 26 años es acusada de utilizar el CUIT de cinco gobernadores para ingresar ropa importada al país.

La denuncia contra la joven fue presentada en octubre de 2024, luego de que el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, descubriera que sus datos fiscales habían sido utilizados para realizar compras en el exterior.

A partir de esa denuncia, la Justicia determinó que Olguín, oriunda de Santiago del Estero, también utilizó la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de Axel Kicillof (Buenos Aires), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Sergio Ziliotto (La Pampa) para ingresar ropa al país mediante el servicio de courier.

Esta semana, el fiscal federal N.º 2 de Tucumán, Agustín Chit, agravó la situación procesal de Olguín al ampliar la acusación en su contra por el delito de contrabando simulado “en concurso real”, una figura que se aplica cuando se cometen dos o más delitos independientes.

Según la fiscalía, la maniobra le permitió superar el límite anual de importaciones establecido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que restringe las compras a cinco por CUIT. En total, la joven realizó 16 operaciones a nombre de distintos mandatarios provinciales: realizó cinco con los datos de Jaldo, otras cinco con los de Ziliotto, cuatro con los de Kicillof, una con los de Frigerio y otra con los de Orrego.

Además de ampliar la acusación, Chit dispuso que Olguín se presente a declarar el martes 4 de noviembre a las 10 en los tribunales locales. También se le prohibió salir del país hasta tanto se esclarezca su situación judicial.