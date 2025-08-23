Pullaro apuntó contra Milei: “En el Congreso necesitamos votos y no vetos” El gobernador santafesino remarcó la necesidad de consensos parlamentarios y tomó distancia del Gobierno nacional.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lanzó un mensaje directo al presidente Javier Milei al reclamar consensos en el parlamento y advertir que “en el Congreso de la Nación necesitamos votos y no vetos, acuerdos estratégicos que le permitan a Argentina salir adelante”.

El mandatario provincial compartió este viernes el escenario con Milei en el acto por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario y marcó diferencias con el rumbo del Gobierno nacional. “Es un momento importante para la República Argentina, en el que tenemos que generar certeza, sensatez y certidumbre”, sostuvo.

Pullaro destacó los avances en materia de inflación pero alertó sobre la necesidad de encarar reformas con acuerdos amplios. “La gente y los mercados no quieren volver atrás, no quieren que vuelva el populismo ni el kirchnerismo: quieren mirar hacia adelante”, destacó Pullaro.

En esa línea, cuestionó que “Nación se ha corrido de la obra pública con la máxima de que es corrupción; pero en Santa Fe demostramos, en estos 20 meses, con un plan muy ambicioso, que se pueden hacer obras sin ninguna sospecha”.

El gobernador pidió al Ejecutivo nacional que “se haga cargo de las obras iniciadas y, principalmente, de las rutas nacionales, que están cada vez peor”, y remarcó: “El equilibrio fiscal está bien, pero debe ser superado con políticas de desarrollo productivo”.