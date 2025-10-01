Qué dijo “Pequeño J” sobre el triple crimen en Florencio Varela Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, fue atrapado al sur de Lima cuando buscaba escapar escondido en un camión.

La Justicia detuvo a “Pequeño J”, el narco de 20 años acusado de haber sido el autor intelectual de la tortura y asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Las autoridades atraparon a Tony Janzen Valverde Victoriano en Perú. Sobre él pesaba un pedido de captura nacional e internacional desde el viernes a la noche, cuando las autoridades difundieron su identidad por temor a que abandone el país.

Según pudo saber TN, Valverde Victoriano estaba oculto en un camión que viajaba a la ciudad de Pucusana, al sur de Lima.

El canal local Latina Noticias, mostró el momento en que Valverde Victoriano llegaba a Lima, fuertemente custodiado por la policía.

En la llegada a la capital peruana, “Pequeño J” miró a las cámaras televisivas y afirmó: “Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie”.

“Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver”, agregó.

Quién es “Pequeño J”, el narco acusado de ordenar el triple crimen de Florencio Varela

Valverde Victoriano nació en la localidad de La Libertad, en Perú. Se trata de un narco con dos características temibles: es extremadamente sanguinario y entiende los códigos que se manejan dentro del narcotráfico.

“Pequeño J” está acusado de haber planeado y ordenado el triple crimen y de tender la trampa para atraer a las chicas que vivían en La Matanza. Las llevó a una casa donde fueron brutalmente asesinadas.

Los investigadores creen que el crimen fue ordenado como un mensaje mafioso, que incluyó una transmisión en vivo a un grupo cerrado de Instagram con la tortura y posterior descuartizamiento de las tres jóvenes.

En ese sentido, definen a “Pequeño J” como un delincuente joven, brutal y sin códigos ni límites a la hora de disciplinar a la gente que trabaja para él.