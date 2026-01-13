Qué es un meteotsunami: la ola gigante que azotó a la Costa Atlántica Hubo una persona fallecida y 35 heridos y una persona en grave estado. Las playas fueron evacuadas.

Un fenómeno meteorológico extremo sorprendió este lunes a decenas de turistas en la costa atlántica y dejó un saldo fatal en Santa Clara del Mar, donde un joven de 29 años murió como consecuencia de una ola gigante que según testigos alcanzó los cinco metros. Además, otro hombre sufrió un infarto y se encuentra internado.

Qué es un meteotsunami y por qué sorprendió a todos

El fenómeno fue calificado como un meteotsunami, una ola de gran tamaño generada por cambios bruscos en la atmósfera y no por actividad sísmica. Este tipo de eventos son extremadamente raros y difíciles de anticipar.

“Hay que hacer los estudios correspondientes para confirmarlo, pero todo indica que fue un meteotsunami”, señaló Fernando Oreiro, ingeniero de Mareas del Servicio de Hidrografía Naval.

“Son fenómenos que se registraron en otros momentos, no es tan extraño que ocurra estas variaciones. Pero nos sorprendió que haya sido de 5 metros de altura”, agregó.

Las imágenes y videos del momento en que la ola golpeó la costa se viralizaron rápidamente y muestran el pánico de los turistas, que intentaron escapar del agua y buscar refugio.