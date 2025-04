Qué fue de Elena, la hermana del Papa que nunca pudo volver a verlo Era la más chica de cuatro hermanos y Jorge era el mayor de la familia Bergoglio.

El papa Francisco murió este lunes en el Vaticano a los 88 años. Pero antes de ser elegido la cabeza guía de la Iglesia Católica en el mundo, existía Jorge Bergoglio, nacido en una familia que tuvo cinco hijos de los cuales hoy sólo queda uno: su hermana Elena.

Jorge nació en el seno de la pareja conformada por Mario José Bergoglio y Regina María Sivori. Tuvieron cuatro hijos: Oscar Adrián, Marta Regina, Alberto, Elena y Jorge.

En sus memorias y como nunca más volvió a Argentina, Francisco detalló que llamaba por teléfono a su hermana Elena,la menor de los cinco que hoy tiene 76 años y es ama de casa, es separada y tuvo dos hijos.

Doce años atrás, cuando Jorge dejó de ser tal para asumir el nombre de Francisco, Elena contó a los medios nacionales cómo se enteró de la noticia más importante.

“Cuando escuché el Habemus Papam me instalé frente al televisor. Ni se me ocurría que iba a ser mi hermano, él no quería ser Papa, antes de subir al avión me llamó y me dijo: ‘Chau nena hablamos a la vuelta’. Lo vi salir al balcón y casi me muero. Me largué a llorar y no paré, la emoción me superó“.

Aunque es 12 años menor que Jorge Mario, hoy Elena está delicada de salud y vive al cuidado de monjas en Provincia de Buenos Aires. Sus otros tres hermanos fallecieron antes de que Francisco asumiera como tal en el Vaticano.

“Él siempre fue un hermano muy compañero“, recordó en su momento en La Nación.

Elena nunca más volvió a verlo a su hermano, por las obligaciones que tuvo con la Iglesia por su rol institucional. Pero por aquellos días de algarabía por la historia elección del papa argentino, Elena recuerda que recibió su llamado.

“Hola, soy Jorge”, dice que se presentó del otro lado de la línea.