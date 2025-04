Qué pasará con el precio de los autos 0 km tras la suba del dólar oficial Dos marcas ya definieron su política de precios para estos primeros días. Con el tipo de cambio cotizando arriba del cierre del viernes pasado, los costos subieron. Las otras empresas estudian si habrá un traslado a los consumidores

El primer mensaje oficial que llegó del lado de los fabricantes de autos argentinos fue el anticipo que tuvo Infobae el mismo viernes a la noche. “Ford no va a cambiar ninguna condición comercial. No vamos a ajustar los precios, ni frenar facturación, ni acciones de ese tipo”, se adelantó Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Ford Sudamérica.

Ésa es la gran pregunta que se hacen los consumidores. Con un dólar que abrió en $1.250, es decir un 13,8% más alto de lo que cerró el viernes, y siendo que las fábricas importan autopartes y autos completos al dólar oficial, los costos subieron en las primeras horas de vigencia del nuevo régimen cambiario.

Sin embargo, en el mercado automotor existe la idea de que, aunque las bandas de flotación de la moneda norteamericana tengan un piso por debajo de esa última cotización y un techo más alto, se espera mucha volatilidad para los primeros días de la medida del gobierno.

Un importador lo explicó claramente apenas se conoció la noticia. “Los que operábamos por afuera del dólar oficial importábamos con un dólar de $1.360, pero las fábricas y los importadores que trabajan con el dólar oficial lo hicieron pagando $1.100. Con la flotación del dólar, si se va a $1.300, los fabricantes van a tener que decidir si tocan las listas de precios o si reducen su margen. Nosotros vamos a ser todos más competitivos porque no nos hace falta tocar los precios. Además, al tener las listas de precios en dólares oficiales, no tenemos que cambiar nada”, explicó.

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, aseguró: “No vamos a aumentar los precios ni dejar de facturar” Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, aseguró: “No vamos a aumentar los precios ni dejar de facturar”

Al mismo tiempo, los importadores que estaban en esa condición de operar con dólares financieros tienen habilitado desde este lunes entrar al MULC sin tener que esperar 90 días sin operaciones, como estaba pautado hasta la semana pasada. Ese cambio les permitirá pasar del dólar CCL al oficial y seguir operando normalmente, pero sólo por única vez para evitar que se pueda trabajar financieramente con la diferencia de cotización entre ambos dólares.

También hay un aspecto que observar, el costo de los impuestos. “Todo que se nacionalice a partir de ahora va a pagar impuestos con el tipo de cambio nuevo. No sólo aumentan los autos sino el arancel de importación, por ejemplo”, aportan fuentes del sector.

El resto de los ejecutivos de las terminales automotrices no hablaron del tema precios, aunque celebraron la amplia flexibilización del cepo cambiario como una señal en la dirección que el sector necesita para operar normalmente, especialmente en relación a las importaciones hacen para poder producir localmente y las exportaciones para incrementar su volumen más allá del tamaño del mercado local.

“Valoramos la decisión de continuar con el desmantelamiento de distorsiones que durante mucho tiempo han dañado a la economía. La progresiva baja de restricciones para el pago de importaciones y la posibilidad de remitir utilidades son señales muy positivas hacia nuestra casa matriz y para nuestra cadena de valor”, señaló Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, el otro líder de la industria automotriz que opinó a pocos minutos del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo. De hecho, Toyota abrió este lunes operando con la misma lista de precios de abril, sin cambios.

Los concesionarios son libres de manejar los precios. Aunque las marcas no aumenten, nadie puede evitar que no lo hagan los puntos de venta Los concesionarios son libres de manejar los precios. Aunque las marcas no aumenten, nadie puede evitar que no lo hagan los puntos de venta

“Puede haber concesionarios que se quieran cubrir y aumenten los precios, pero eso es algo que las automotrices y los importadores no pueden controlar. Cada concesionario sabe sus números y sus necesidades, pero posiblemente quién aumente un cero kilómetro hoy, no lo venda. Salvo aquellos que tengan una necesidad de comprar un auto o una operación a medio camino, lo más lógico sería que esta semana haya pocas operaciones. Todos van a querer estudiar el mercado para decidir después”, opinó otro empresario del sector.

“Este lunes será de evaluación para todos. La semana es corta, no creo que ninguno suba los precios. Sería una torpeza pero también una mala señal. El sector estuvo pidiendo al Gobierno muchos cambios para resolver problemas financieros y económicos que se arrastraron del gobierno anterior, y esos cambios se fueron dando, incluso más rápidamente de lo esperado. Se podrá decir que es un planteo emocional, pero cuando se hizo la reducción del impuesto PAIS, aunque los autos habían sido importados pagando el 17,5%, la mayoría de las terminales no aumentó el precio a modo de gesto que ‘acompañó’ la medida de reducir impuestos”, analizó el mismo empresario.

Por otro lado, el mismo efecto que se dio con la devaluación del real a fin de año pasado, por el cual las terminales argentinas se vieron favorecidas con una mejor condición para importar pero una baja en la competitividad para exportar a Brasil, ahora se da vuelta.

“El hecho de importar más caro también les va a permitir tener más pesos con cada dólar que exportan. Para las fábricas con un alto contenido de partes nacionales y un volumen de exportación superior al de autos que quedan en el mercado local, hasta puede ser mejor negocio la nueva cotización del dólar más alto”, señaló un analista de la industria automotriz.

Pero desde una terminal señalaron que no es exactamente proporcional, porque las exportaciones se hacía con el dólar Blend que ya no existe y por el que se pagaba el 20% en dólares financieros que eran más caros.

“La importación de autopartes pasan ahora de un dólar de $1.080 a uno de, digamos, $1.200. Pero las exportaciones al Blend quedaban en un dólar de $1.150 y ahora pasan a $1.200. Es menor el beneficio de las exportaciones en relación al incremento en las importaciones”, explicó un especialista en finanzas de una terminal automotriz.

Lo que es una certeza es que no habrá una política única del sector en el tema precios. Las fábricas de automóviles trabajan en bloque para cuestiones relacionadas con el sector y su problemática global como la carga impositiva y los planteos a los gobiernos, pero no para definir las políticas de precios. “El tema precios es algo que no se habla entre los fabricantes. Cada uno hace su juego intentando que los otros no lo sepan, y eso se puede ver todos los meses”, comentaron fuentes del sector. “Estamos a mitad de mes, hasta que se acomode todo un poco y vean dónde se estabiliza el dólar, no creo que cambien precios”, opinaron.