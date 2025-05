Quién era Adrián Seltzer, un referente del mundo del agro que fue asesinado por su esposa La víctima era experto en el mercado de granos, había disertado en el Congreso Argentina Supermercado del Mundo en 2017.

Bernardo Adrián Seltzer, el hombre que en un principio fue acusado de asesinar a puñaladas a toda a su familia en su departamento de Villa Crespo, nació en el partido bonaerense de Adolfo Alsina el 6 de enero de 1972 y fue un profesional destacado en el mundo de los agronegocios.

Oriundo de la localidad de Rivera, el presunto homicida posteaba en su cuenta de la red social Instagram imágenes de cuando cataba vino -su bebida favorita-, mostraba copas brillantes, marcas reconocidas en los que aparentaba gozar de hermosos momentos con amigos y seres queridos.

De acuerdo a su perfil de LinkedIn, el empresario trabajaba desde 2001 en Granar S.A., una compañía que se encargaba de vender granos, la cual cotizaba en la bolsa de valores. Seltzer contrajo matrimonio con Laura Leguizamón, de 51 años, nacida en el partido de Lanús, con quien tuvo dos hijos, Ian, de 15, e Ivo, de 12.

A principios de este año, viajaron de vacaciones a Uruguay, mientras que en octubre disfrutaron de las playas paradisíacas de República Dominicana para celebrar el cumpleaños de Laura. En diciembre, el menor de los hermanos finalizó el primario en el colegio ORT y Leguizamón compartió imágenes en Facebook de ese momento.

Por otro lado, el hombre había disertado durante el Congreso Argentina Supermercado del Mundo en 2017, donde se refirió a su familia como “uno de los bienes más preciados” que tenía.

“Les pongo mis cosas valiosas: esta es una foto de mi familia”, dijo Seltzer, en uno de los principales puntos de su disertación, al tiempo que mostraba una imagen de su esposa. “Tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica, que agradezco muchísimo a la vida haberla encontrado”, sumó.

“¿Qué hago con mi familia, que es uno de los bienes más preciados que tengo?”, se preguntó Seltzer durante su discurso. Y consideró: “Me comporto, como hay que hacerlo, para que no me suceda a mí lo que le sucede a la gente de farándula que vemos habitualmente. Que dicen «uy, cometí un error, no sabía que me estaban grabando». Para no correr ese peligro, no corro el riesgo”.

Sin embargo, todo cambió cuando este miércoles fue hallado muerto junto a su mujer y sus dos herederos en su departamento de la calle Aguirre al 200, en el corazón del barrio porteño de Villa Crespo. La Policía de la Ciudad creía que Seltzer agarró un cuchillo de la cocina y asesinó a toda su familia para luego suicidarse.