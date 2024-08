El diputado provincial Germán Kiczka continúa siendo buscado de manera intensa por la Justicia. Al legislador misionero, prófugo por estas horas, se lo acusa de tener y difundir material de explotación sexual infantil.

La Policía de Misiones intentó localizarlo en su casa pero no lo encontró: cuando la Justicia intentó avanzar en su detención, el diputado no solo que no se entregó sino que se dio a la fuga.