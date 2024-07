Quiénes deberán registrarse para no perder los subsidios de luz y gas Los beneficiarios de la tarifa social deben inscribirse en el RASE para ver si conservan el beneficio. Tendrán tiempo hasta agosto.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Casi 2 millones de usuarios residenciales de los servicios públicos de luz y de gas con tarifa social de todo el país tienen hasta fin de mes para volver a anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) si es que quieren mantener los subsidios en sus facturas y no pagar más cara la energía.

La intención del Gobierno es realizar un minucioso cruce de datos disponibles para “depurar” el RASE. Es que luego de avanzar desde junio en una quita de subvenciones, en particular para sectores de ingresos medios y bajos, ahora buscan una sintonía más fina para el acceso al beneficio.

La Resolución 90/2024 de la Secretaría de Energía establece que cerca de 1.7000.000 usuarios, según estimaciones oficiales, que desde 2022 fueron incorporados automáticamente al RASE como hogares de bajos ingresos deberán ingresar al RASE de forma individual dentro de un plazo de 60 días corridos contados desde dicha medida. Es decir, podrán hacerlo hasta los primeros días de agosto.

“Cumplido ese plazo, quedarán sin efecto las incorporaciones dispuestas por las normas mencionadas y el beneficio caducará respecto de los usuarios que no hubieren completado la presentación individual”, cita la norma firmada por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

La resolución aclara que quienes ya se habían anotado en el registro no tendrán la necesidad de volver a completar el formulario. De todo modos, en Energía esperan que los usuarios vuelvan a hacerlo por iniciativa propia para actualizar la información.

Las facturas de luz y de gas llegarán más abultadas en los próximos meses debido a los aumentos que aplicó el Gobierno y un mayor consumo por el invierno. Los hogares que quieran solicitar los subsidios para evitar un mayor impacto en sus facturas deberán completar el formulario en el RASE a través de la web oficial de la Secretaría de Energía de la Nación y cumplir con los criterios de inclusión.

En cuanto al RASE, el usuario residencial encargado deberá completar una declaración jurada y, en caso de que ya haya realizado el trámite, la persona puede actualizar la información. Antes de empezar es importante tener a mano:

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red.

MIRA TAMBIÉN Laudelina, presa en la cárcel de Ezeiza

El último ejemplar de tu DNI.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico

Quiénes pueden pedir subsidios

Por el avance de la inflación, desde ahora los usuarios residenciales que perciben ingresos por debajo de los $2.979.728,50 y $3.635.268,77, dependiendo de la zona bioclimática de la Argentina en la que se encuentren y de otros criterios de exclusión, tienen todavía la posibilidad de solicitar los subsidios para los servicios públicos de luz y de gas natural por redes a través del RASE.

El Indec publicó el jueves que la Canasta Básica Total (CBT), parámetro utilizado para determinar el umbral de pobreza, aumentó en mayo hasta los $851.351 para un hogar de cuatro integrantes cuando hasta abril era de $828.158 por mes.

Dado este contexto inflacionario, el acceso a las subvenciones para servicios básicos se ve directamente afectado, ya que las normativas vigentes estipulan que las familias cuyos ingresos no superen 3,5 veces el valor de la CBT pueden solicitar estos beneficios.

Los usuarios se encuentran divididos en tres categorías residenciales en base a los niveles de ingresos que perciben según el esquema de segmentación vigente desde 2022. Los usuarios de altos ingresos (N1) estaba contemplado que paguen más caro la energía. Los de ingresos bajos (N2) y los de ingresos medios (N3) tendrán “bonificaciones en sus tarifas” pero con un tope de consumo. Los últimos datos oficiales arrojan que los N1 son 5,3 millones, los N2 son 8 millones y los N3 son 2,7 millones.o.

Registro por vía web o presencial

El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) está habilitado desde el viernes 5 de julio y seguirá abierto hasta fin de mes en la página https://www.argentina.gob.ar/subsidios y en la aplicación Mi Argentina, dentro de la sección de Mis Trámites.

En tanto, aquellos usuarios de los servicios de luz y gas que no tienen acceso a internet podrán completarlo de manera presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) o de los prestadores de servicios (Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, entre otros).

En qué casos no es necesario

Según aclaró la Secretaría de Energía, existen dos casos en los cuales los usuarios no tienen que llenar el formulario de inscripción en el RASE: las personas electrodependientes. No deben completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí deben hacerlo para solicitar el de gas. Para conocer más sobre el Registro de Electrodependientes, hay que ingresar a la página de la Secretaría de Energía.

Tampoco los usuarios que en su domicilio funciona una entidad de bien público. Estos usuarios deben solicitar la tarifa diferencial para entidades.