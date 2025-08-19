Rescataron tres nenas de 11 meses, 2 y 3 años que estaban solas: detuvieron a su padre y buscan a la madre

Tres niñas de 11 meses, 2 y 3 años fueron puestos bajo resguardo de su abuelo, luego de ser encontrada en estado de abandono en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, en la ciudad de Posadas.

Según reportaron voceros policiales que intervinieron en el caso, los menores presentaban signos de descuido general, por lo que fueron puestas de inmediato a resguardo en la comisaría de la Mujer de Fátima. Tras la intervención judicial y de organismos de protección de la infancia, quedaron al cuidado de su abuelo, quien asumió la guarda provisoria.

El hecho se conoció el domingo 17 de agosto alrededor de las 16:30 horas, cuando efectivos de lacomisaría 18ª acudieron a una vivienda de la calle Gorriti, alertados por llamados al 911. Según los vecinos, las niñas habrían estado solas desde hacía varios días. En el lugar, los uniformados encontraron a dos de ellas, una de 3 años y una beba de 11 meses, en evidente estado de descuido. Minutos después, la tercer hermana, de 2 años, fue llevada por allegados de los progenitores hasta la dependencia policial.

De inmediato, las tres menores fueron trasladadas a la comisaría de la Mujer Fátima, donde recibieron asistencia integral. Allí, las oficiales bajo estrictos protocolos las higienizaron, les proporcionaron prendas del “roperito solidario”, leche maternizada, pañales y otros elementos de primera necesidad. De forma paralela, se dio intervención al Juzgado de Instrucción Seis, la Defensoría de Menores Nº 6 y la Subsecretaría de Infancia de la Municipalidad de Posadas.

En la madrugada de este lunes, los investigadores localizaron al abuelo de las niñas, residente en el barrio San Jorge, quien expresó su voluntad de hacerse cargo de ellas, fue así que con la autorización del Juzgado y de la Secretaría de Infancia, se formalizó la entrega provisoria bajo su cuidado, con el seguimiento de un equipo interdisciplinario.

El padre de las pequeñas quedó a disposición de la Justicia, mientras que continúa la búsqueda de la madre.