Revelaron los chats entre Florencia Peña y Alberto Fernández Salió a la luz la charla que tuvieron la actriz y el ex mandatario previo a su encuentro en la Quinta de Olivos.

El ex presidente Alberto Fernández está siendo investigado por la Justicia por la Causa Seguros que involucra a su ex secretaria María Cantero y al esposo de esta, Héctor Martínez Sosa. En este contexto salieron a luz imágenes de su ex pareja Fabiola Yañez golpeada y videos de Tamara Pettinato tomando cerveza en el despacho presidencial.

Tras la viralización de los videos de la hija de Roberto Pettinato, volvió a resurgir el escándalo de las visitas de famosas a la Quinta de Olivos durante el aislamiento preventivo obligatorio por el COVID-19, entre ellas, la de Florencia Peña.

Ahora, salió a la luz el chat que mantuvieron la conductora y el ex presidente antes del polémico encuentro que resultó en una demanda penal a Peña.

El tema de conversación fue la situación que vivían los actores durante el aislamiento, un rubro que se vio muy afectado por las medidas preventivas, ya que se tuvieron que cancelar rodajes y reuniones de preproducción, entre otras cosas.

“Alberto, perdón mi atrevimiento. Sé que estás a cuatro manos, pero algo tenemos que hacer por los compañeros actores. Es muy duro lo que está pasando. Acá estoy para charlar y aportar ideas. Los canales no van a ayudar con esta crisis. Gracias, como siempre, por tu cuidado y amorosidad”, escribió la actriz.

El mensaje de Peña tiene fecha del 7 de mayo de 2020 a las 15 horas, y la respuesta de Fernández llegó tres días después: “Denme ideas. Tengo algunas ideas yo. Pero te confieso que no veo predisposición en todos. Escribime al WhatsApp y vemos”.