Ricardo López Murphy sobre reimpresión de boletas: “El país no está para financiar este disparate” El candidato a diputado de Alianza Potencia cuestionó el manejo del caso Espert, criticó la demora judicial y propuso una salida práctica para evitar un gasto millonario.

Ricardo López Murphy, candidato a diputado por Alianza Potencia, alertó que “el país no está para financiar un disparate de este tipo”, en referencia a la posible reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires, a raíz de la renuncia de José Luis Espert a la lista de La Libertad Avanza. “Hay scuchar a la fiscal y a los jueces y dejar que el orden natural de la legalidad se imponga”, reclamó sobre el caso.

El candidato de Alianza Potencia aseguró que “todos sabían que había problemas con José Luis Espert” y que “eso se denunció en la Cámara de Diputados desde comienzo de año”. Añadió que “nuestra candidata María Eugenia Talerico, en un programa con un periodista muy destacado, advirtió sobre este problema. Era evidente y no se utilizó la información”.

Frente al debate sobre el reemplazo de las boletas, propuso una alternativa “práctica y razonable”: colocar en cada lugar de votación un cartel con la lista completa. “Son cuarenta y cinco mil carteles, una salida posible. Si no se impone un criterio de prudencia, cada cual va a hacer barbaridades y va a pedir que le reemplacen las boletas. El país no aguanta esos gastos”, dijo.

Al ser consultado por el accionar judicial, consideró que “nuestro proceso penal tiene una cantidad de garantías quizás exageradas para los imputados” y que “hubo chicanas en todo ese proceso”. Explicó que “Espert declaró en marzo de este año por escrito. El pedido de extradición se armó en 2022, el procurador lo trató en 2023 y la Corte lo resolvió ahora. Es evidente que hay mucha demora respecto a un proceso real y público”.

Fuente:Infobae