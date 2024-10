Ricardo Quintela aseguró que lo presionaron para que bajara su candidatura a la presidencia del PJ “Hasta las 20 de ayer estuvieron hablando conmigo para que aceptara la unidad”, indicó. Confirmó que recusará a la Junta Electoral del partido por “parcialidad absoluta”, tras el rechazo de su lista para participar en la votación

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que desde el sector de la ex presidenta Cristina Kirchner lo presionaron para bajar su candidatura a la jefatura del Partido Justicialista (PJ). El jefe provincial criticó que la lista de la exmandataria “no quiere ir a elecciones” para definir la presidencia del partido.

Quintela además confirmó que recusará a la Junta Electoral del PJ por “parcialidad absoluta”, tras el rechazo de su lista para participar en la votación. En plena interna desde el partido se opusieron por unanimidad a la nómina del gobernador, al plantear que no cuenta con los avales exigidos del 2% del padrón de afiliados. Desde las filas del mandatario provincial amenazan con ir a la Justicia, ya que plantean que “les robaron” documentación.

El gobernador de La Rioja dijo que el sábado recibió un llamado del presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, cercano a Cristina Kirchner, para tratar de lograr una lista de unidad y de esa manera evitar las elecciones en el PJ.

Quintela explicó: “Me llamó el compañero Olmos, con buena fe, con buenas intenciones, tratando de resolver un problema. Le dije: ‘Juan Manuel, si ustedes tienen el dream team, si tienen los mejores jugadores, ¿cuál es el problema de que los afiliados se expidan’?”. El aspirante a la presidencia del PJ dijo: “Hasta las 20 de ayer estuvieron hablando conmigo para que yo, entre comillas, pudiera reflexionar y aceptara una lista de unidad”.

Ricardo Quintela: “Vamos a recusar a la Junta”

Quintela acusó a la Junta Electoral del PJ de tener “parcialidad absoluta” y confirmó que la recusarán, en declaraciones a Futuröck FM: “Tenemos que modificar las conductas de la Junta Electoral, que es mentira que es imparcial. Vamos a recusar a la Junta porque evidentemente tiene una parcialidad absoluta”.

El aspirante a la presidencia del PJ cuestionó que la Junta le haya dado el sábado un plazo de 24 horas para regularizar la situación de los más de 13.000 avales rechazados, que venció a las 11.00 de hoy. Como anticipó TN, desde el entorno de Quintela confirmaron que “no presentarían ni un papel más”.

La respuesta del kirchnerismo

Desde el sector de Cristina Kirchner salieron al cruce de la postura de la tropa de Quintela, en medio de la la interna caliente en el PJ, tras el rechazo a la lista del gobernador de La Rioja: “Si quieren judicializar el partido, están jugando para Javier Milei”. Allegados a Cristina Kirchner le dijeron a TN: “Hay una estrategia de ellos de poner palos en la rueda. Empezaron a poner muchas trabas y objeciones como si el partido no estuviese en condiciones y eran ellos los que no estaban capacitados”.

En el entorno de la expresidenta calificaron de sobreactuada la reacción de Quintela sobre los plazos y los requisitos por las elecciones internas en el PJ: “Desde hace seis meses que se sabe que habría elecciones. Había tiempo para todo. Quintela en su momento no atendió el llamado de Cristina. Después presentó una lista incompleta, hay varias irregularidades. No juntaron ni 60 mil avales. Es una vergüenza. No cumplieron los requisitos mínimos”.