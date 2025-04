Rodríguez Larreta le respondió a Macri: “Él perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia argentina” El ex jefe de Gobierno, ahora candidato a legislador por afuera del PRO, aseguró que le “duelen” las agresiones. A su vez, criticó a Jorge Macri: “No trabaja para que la Ciudad esté bien”

El ex jefe de Gobierno porteño y actual candidato a legislador por afuera del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, replicó hoy las críticas de Mauricio Macri, que lo acusó de ser funcional al kirchnerismo en la campaña para las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y le recordó la derrota con Patricia Bullrich en 2023.

“Parece un psicólogo, pensé que era ingeniero”, sostuvo Rodríguez Larreta en diálogo con Radio Mitre. Y amplió: “Perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia argentina, y no le contesté eso; no creo en la agresión”.

A su vez, el ex jefe de Gobierno volvió a cuestionar la actual gestión de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por Jorge Macri. “Lo único que es funcional es que el gobierno no funciona bien, lo simbolicé con el olor a pis, pero es mucho más: la suciedad, la inseguridad”, afirmó, y agregó: “Durante 16 años que gobernamos, le ganamos siempre al kirchnerismo trabajando, con buena gestión”.

Así, remarcó que “gobernando bien se acaban los fantasmas” y llamó a enfocarse en los problemas reales de la gente: “En lugar de agredirme o enojarse, que trabajen, que vuelva a relucir Buenos Aires”.

“Hay que resolver los problemas de la gente, que ve que la Ciudad está sucia, que las obras no se hacen”, insistió.

Rodríguez Larreta también aseguró que varios amigos en común con Mauricio Macri le enviaron mensajes en los últimos días para que decline su candidatura a la Legislatura porteña que, para los principales referentes del PRO, divide al electorado.

“La única preocupación era frenarlo a Milei y yo quiero trabajar para los porteños. Mi obsesión de todos los días es que los porteños vivan de fondo. Le puse la vida a esta ciudad y no puedo representar a un gobierno de la ciudad en el que no creo. Se me caería la cara en salir a defenderlo con los porteños”.

Y fue aún más directo sobre la gestión de Jorge Macri: “A la luz de los resultados, no está trabajando para que la Ciudad esté bien. Está más insegura, hay menos policías, me lo dice la gente. La basura está fuera del contenedor”.

Consultado por su relación actual con Mauricio Macri, Larreta recordó que no lo “ayudó” cuando fue precandidato a Presidente. “Tomó una decisión, la de apoyar a Patricia Bullrich, que respeto. Jamás me planteo esto como personal. Siempre lo respeté y respeté su lugar. Me duelen las agresiones. Hoy hay una relación distante y pensamos diferente, pero no por eso voy a salir a agredirlo”.

“Funcional al kirchnerismo”

Ayer, el líder del PRO apuntó contra Larreta, uno de los fundadores del espacio. Ambos hicieron política juntos desde el nacimiento de Compromiso por el Cambio, en las elecciones porteñas de 2003, hasta el 2023, cuando se distanciaron en medio de la interna de Juntos por el Cambio para la Presidencia.

Este año, Rodríguez Larreta decidió irse del PRO y competir en las elecciones porteñas con su propio sello. En su lanzamiento como candidato, dijo que actualmente en las calles de la ciudad de Buenos Aires hay “olor a pis”. La frase pegó de lleno en la gestión de Jorge Macri.

“No es lo que huele mal. Lo que huele mal es que haya una candidatura tan funcional al kirchnerismo, ¿no? Porque finalmente es el adversario. Karina Milei se confunde. El adversario no es el PRO. El adversario sigue siendo el kirchnerismo, que descree de todos los valores que predicamos”, contestó el expresidente.

Y cuando le preguntaron si la postulación de Larreta es funcional al kirchnerismo, concluyó: “Sí, totalmente, y lamentablemente es todo por un tema personal de él, porque él no quedó bien después de que perdió la interna a Presidente con alguien que siente que es muy inferior intelectualmente que él (por Patricia Bullrich) y por paliza”. “Es algo que no ha podido superar y termina tomando decisiones equivocadas”, redondeó.