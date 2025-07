Salud modificó el reglamento del Sistema Nacional de Residencias Médicas El Ministerio informó que la medida "busca jerarquizar las becas de formación y corregir las deficiencias del reglamento anterior".

El Ministerio de Salud actualizó el reglamento del Sistema Nacional de Residencias Médicas, una medida que “busca jerarquizar las becas de formación y corregir las deficiencias del reglamento anterior, impulsado por el gobierno kirchnerista”, según informó la cartera sanitaria, a la vez que indicó que, “mediante un sistema optativo, los residentes tendrán mayor libertad para elegir bajo qué modalidad realizar el último tramo de su formación”.

La medida fue oficializada este miércoles e través de la Resolución 2109/2025 publicada en el Boletín Oficial y el objetivo de la misma es “recuperar su rol formativo, corregir las distorsiones y parches acumulados durante más de una década y permitir que los residentes puedan elegir bajo qué modalidad realizar este tramo de su formación y cómo administrar el monto de las becas percibidas”.

“A fin de jerarquizar el carácter formativo de esta etapa, el nuevo reglamento recupera el concepto de beca (excluyendo cualquier encuadre como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio) y ofrece a los residentes la posibilidad de elegir entre dos modalidades diferentes: Beca Institución o Beca Ministerio. El Ministerio de Salud de la Nación continuará garantizando los fondos para el financiamiento de las residencias bajo cualquier modalidad. En el caso de la modalidad Beca Institución, las distintas entidades deberán rendir cuentas del uso de los fondos recibidos”, señaló el Ministerio.

Asimismo, añadió: “En el caso de la modalidad Beca Institución, es la institución la que otorga la beca. Los residentes que elijan esta opción percibirán el monto de la misma sin descuentos con la posibilidad de sumar aportes o bonificaciones adicionales a criterio de la organización. La ART, el seguro de mala praxis y el seguro de salud también serán cubiertos por la institución sin que eso afecte el monto de la beca”.

“Los residentes que decidan optar por la modalidad Beca Ministerio, percibirán la beca con el descuento por los aportes previstos en el régimen previsional, serán incorporados a la Obra Social de los Trabajadores del Estado Nacional. Teniendo en cuenta que, en este caso, la beca es otorgada por la cartera sanitaria nacional, los residentes no tendrán acceso a los bonos adicionales que otorgue la institución, la cual sí deberá hacerse cargo de cubrir su ART y Seguro por mala praxis”, expresó.

En tanto, añadió: “Asimismo, el nuevo reglamento busca ordenar las competencias y responsabilidades que le corresponden a cada una de las partes implicadas. La función del Estado es establecer el marco dentro del cual se debe realizar la formación. Por su parte, las instituciones deben recuperar su autonomía para poder adaptar las becas a sus propias necesidades y establecer un vínculo directo con los residentes, a quienes debe acompañar durante sus procesos formativos”.

“Es importante tener en cuenta que el nuevo reglamento entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, por lo cual los ingresantes de este año ya tendrán la posibilidad de elegir la modalidad que prefieran. Cabe destacar que los residentes que estén realizando sus prácticas, también podrán optar por cambiar de modalidad y quienes decidan no hacerlo, no verán modificadas las condiciones ni los beneficios otorgados hasta el momento”, comunicó el Ministerio.

Desde la cartera sanitaria, se señaló: “Durante 10 años, los gobiernos kirchneristas implementaron ‘parches’ para maquillar las irregularidades que se daban en las prácticas de formación y el Estado nacional asumió responsabilidades que no le correspondían. Es necesario sincerar esta situación para continuar con un proceso de mejora real y sostenible que le devuelva a las residencias su condición de práctica profesional supervisada por una institución. No es empleo público, no es una relación laboral. Es una etapa formativa con financiamiento estatal y cada profesional tiene derecho a elegir, con libertad, cómo transitarla”.