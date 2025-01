Salvavidas al campo y fin de la presión a economías regionales Los productos regionales, entre ellos el vino, dejan de pagar retenciones. Hasta junio, las retenciones al campo bajarán hasta 7 puntos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de los crecientes reclamos de la Mesa de Enlace por la presión impositiva que estaba forzando el quiebre de la cadena de pagos en resonantes empresas agroindustriales, el Gobierno nacional salió al salvataje del campo y anunció una medida histórica: bajó las retenciones a la soja, sus derivados, trigo, maíz, etc hasta 7 puntos porcentuales hasta el mes de junio y eliminó de forma permanente las retenciones a las economías regionales, entre ellos, el vino, el principal producto agropecuario de la economía de San Juan.

Las bajas comenzarán a regir el lunes y, en principio, son temporarias porque continuarán hasta junio para los granos. Además, el ministro de Economía, Luis Caputo y el vocero presidencial, Manuel Adorni anunciaron que eliminarán de forma permanente las retenciones que aún seguían afectando a algunas economías regionales. Entre ellas se encuentran el azúcar, algodón, vino, foresto industria y arroz.

Con estos anuncios, las retenciones bajarán hasta 7 puntos porcentuales. Para la soja irán de 33% a 26%; derivados de soja pasará de 31% a 24,5%; en el caso del trigo bajarán de 12% a 9,5%; la cebada, el sorgo y el maíz caerán de 12% a 9,5%; y el girasol disminuirá de 7% a 5,5%.

Algunos productos de economías regionales a las que se les eliminarán de forma permanente las retenciones son: azúcar, algodón, vino, foresto industria, arroz, cuero bobino, tabaco, etc.

Al hacer el anuncio, Caputo, destacó que “este gobierno vino a bajar impuestos”. El funcionario justificó la decisión en el impacto de la sequía sobre el sector, y también la baja de los precios internacionales.

La soja perdió más 73 dólares la tonelada en los últimos ocho meses del año pasado y llegó a mínimos de cuatro años en agosto. Ahora, la cotización de la soja (Mar-25) subió USD 5,9 por tonelada y la harina de la oleaginosa (Mar-25) USD 4,9 por tonelada en la última rueda del CBOT.

La baja de retenciones era un pedido en el que insistían desde el sector agropecuario y los gobernadores de provincias con fuerte producción agropecuaria.

Adorni, dijo que “producto de la consolidación del superávit financiero que fue posible gracias al esfuerzo de los argentinos y al riguroso plan económico ortodoxo que aplicó el ministro Caputo, el Gobierno bajará las retenciones al campo”.

MIRA TAMBIÉN Milei quiere eliminar cupos de género y la figura de femicidio

“Se va a reducir la alícuota a los principales cultivos y se van a eliminar las retenciones a las economías regionales. Es un trabajo que se viene haciendo especialmente desde el último trimestre de 2024”, explicó.

Caputo dio detalles de la medida. “Estamos bajando temporariamente las retenciones a los principales cultivos, esto es soja poroto, soja aceite y harina, trigo, cebada, sorgo, maíz y girasol. Esto va a ser desde el lunes hasta fin de junio”, indicó.

Al justificar la medida, dijo que se consideró el contexto de baja de precios internacionales de las commodities y la sequía que aquejó a los productores.

“La razón por la que no podemos hacerlo permanente es porque no tenemos los recursos. Pero sí queríamos darle la señal al campo, particularmente que es un sector que tanto apoya al país, que estamos encima de su situación. No nos es indiferente”, añadió el ministro.

> El costo fiscal

Las retenciones a todas las actividades comprendidas en esta medida representaron más de U$S 1.100 millones de exportaciones en 2024. Estiman que el costo fiscal de la medida será de unos U$S 800 millones.