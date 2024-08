Este martes salió a la luz la foto de los diputados del bloque de Javier Milei con Alfredo Astiz y otros represores condenados por delitos de lesa humanidad. La imagen es la prueba de la polémica generada días atrás, por la visita de los legisladores libertarios a militares condenados en la cárcel de Ezeiza.

En la fotografía a la que accedió Clarín se puede ver a los diputados libertarios en una capilla del complejo penitenciario con más de una docena de exmilitares el 11 de julio pasado. Allí aparecen los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, y Alida Ferreyra. Hubo una sexta que no aparece en la foto: Rocío Bonacci.

Respecto de su ausencia en la fotografía, Bonacci afirmó a Clarín que “la actividad originalmente no era reunirse con genocidas, entonces no participe de la charla ni de nada”. Quienes sí aparecen son los represores Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda), y Antonio Pernías, entre otros.

La visita en cuestión fue dos días después del desfile militar por los festejos del 9 de Julio, que encabezaron el presidente Javier Milei y su vice Victoria Villarruel, donde además ambos se subieron a un tanque de guerra en plena calle. Pero hay más: en el encuentro de diputados libertarios y represores se produjo un intercambio. Guglielminetti le entregó a Benedit un borrador de proyecto para que se le otorgue a los condenados de lesa humanidad prisión domiciliaria. De esta manera, los exmilitares podrían salir de la cárcel.

La difusión de la visita generó un escándalo en el mundo de la política, pero en especial en el bloque de La Libertad Avanza. Rápida de reflejos, la oposición pidió explicaciones por parte del oficialismo y hasta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Pero también hay ruido interno entre los libertarios. En efecto, en las últimas horas, la legisladora mileísta Lourdes Arrieta presentó un proyecto para que se cree una comisión especial para investigar lo sucedido el 11 de julio.

La comisión en cuestión tendrá como tarea la conformación de un informe de “conocimiento, investigación y esclarecimiento” de los hechos ocurridos durante la visita de los legisladores libertarios a la cárcel de Ezeiza.

Este lunes, diputados de Unión por la Patria recibieron a representantes de organismos de Derechos Humanos y abogados para analizar, según sus propias palabras, los “hechos que ponen en riesgo los avances en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia consolidadas en estos 40 años de democracia”.